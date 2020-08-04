Не имеет значения, впервые ли вы покупаете жилье или уже опытный покупатель: дом мечты – это одна из самых важных инвестиций в жизни каждого человека. Чтобы мечта о собственном жилье не затмила рациональные аргументы, эксперты по недвижимости предприятия YIT Eesti напоминают о пяти главных моментах, на которые вам обязательно стоит обратить внимание перед заключением договора.
СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ | Пять аспектов, на которые нужно обратить внимание при покупке жилья
Обращайте внимание на вещи, которые имеют значение
Покупку дома стоит начать с визуализации: насколько большим должен быть дом вашей мечты, какая в нем могла бы быть планировка? Чтобы вам было легче представить, каково это — на самом деле жить в той или иной квартире, как мог бы смотреться паркет или плитка, в каждом жилом комплексе обставляется 2-3 квартиры. С квартирами-образцами обязательно стоит ознакомиться, так у вас будет лучшее представление о том, как мог бы выглядеть ваш новый дом. В то же время не стоит чересчур беспокоиться о деталях, поскольку вы всегда можете изменить всё по своему вкусу в интерьере. Поэтому постарайтесь представить каждую квартиру как чистый лист и визуализируйте, как бы вы использовали это пространство.
Можно многое изменить, кроме расположения дома
Не менее важным является окружение дома и соседи. Активного человека определенно заинтересует близость парков, спортивных дорожек или пляжа. В то же время семьи с детьми больше внимания уделяют тому, насколько безопасна местность, есть ли поблизости школы и детские сады и наличие достаточного количества игровых площадок. Сегодня, в случае новых домов, уже на этапе планирования проекта учитывается концепция целостного соседства, где люди со схожими интересами будут наслаждаться жизнью. Какой образ жизни вам ближе и в каком районе вы хотели бы жить?
Новостройка или уже готовая квартира?
Здесь нет правильного ответа — оба варианта имеют свои преимущества. Если вы хотите жить в определенном районе, то с большой долей вероятности сможете найти что-то подходящее на вторичном рынке. Вторым важным бонусом готовых квартир является то, что поскольку там уже кто-то жил, то как правило, все проблемы, связанные с качеством строительства, уже обнаружены и исправлены. К сожалению, у этой монеты есть и другая сторона — не все люди бережно относятся к своему жилью. Поэтому при покупке дома или квартиры на вторичном рынке стоит учитывать, придется ли вкладывать средства в ремонт, и если да, то сколько именно.
Существует несколько аргументов в пользу новой застройки — как правило, постоянные расходы ниже, еще на этапе строительства можно внести подходящие для себя коррективы, и если дом построен хорошей строительной компанией, то не придется беспокоиться о качестве. Еще одним положительным моментом является то, что в новостройке до вас никто не жил, поэтому нет причин беспокоиться о том, бережно ли относился к квартире предыдущий владелец. Часто считается, что новостройки слишком дороги для первого дома и лучше присмотреться к давно построенным квартирам: это предположение не всегда верно. Например, в Виймси и Пеэтри как новые квартиры, так и квартиры вторичного рынка находятся в относительно схожем ценовом диапазоне.
Тщательно просчитайте различные предложения
При поиске нового жилья внимательно посчитайте все расходы, ведь помимо первого взноса покупка дома также включает в себя следующие издержки: плата за бронирование, нотариальная плата, стоимость акта об оценке квартиры и, в большинстве случаев, плата за оформление кредитного договора. После покупки квартиры сюда добавятся ежемесячные страховые платежи, коммунальные расходы и платежи по погашению банковского кредита. Поэтому еще до покупки дома стоит заняться бюджетом и определить, какие расходы вам по карману.
Если ваш бюджет ограничен, то стоит обратить внимание на различные специальные предложения. Иногда в стоимость квартиры уже входит кухня, гардероб или кладовая. Это позволит вам избежать ситуации, когда вы будете стоять посреди пустого дома и думать, что придется тратить большие суммы на покупку гардероба или кухонной техники. Стоит также оценить расходы в долгосрочной перспективе: если покупка не новой квартиры может обойтись дешевле, высокие коммунальные платежи и разные взносы в ремонтный фонд и фонд банковского кредита в итоге выльются в более крупную сумму. Сейчас на рынке можно найти ряд новых новостроек по разумной цене, где в цену включены несколько парковочных мест, а счета за коммунальные услуги оплачивает сам застройщик.
Дом как инвестиция в будущее
Будущий дом должен быть настолько идеальным, чтобы вам хотелось там жить даже спустя десять лет. Если у вас нет возможности купить квартиру в самом центре Таллинна, то смело присмотритесь к расположенным поблизости новостройкам: при их строительстве застройщики всё чаще рассматривают район как единое целое, где всё необходимое находится под рукой. Местоположение — важный фактор с точки зрения будущей стоимости инвестиции.
Советуем прочитать:
ИССЛЕДОВАНИЕ | В Ласнамяэ цены на квартиры упадут, а в Копли — вырастут
Банк поясняет: исключает ли игра в лотерею получение жилищного кредита?
Тарасова объяснила уход Косторной от Тутберидзе
Умерла чемпионка Тверской обл. по танцевальному спорту Курепина
«Спартаку» интересен хавбек «Лестера» Адриен Силва
Переболевшие COVID-19 пациенты страдают от странных симптомов