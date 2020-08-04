СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ | Пять аспектов, на которые нужно обратить внимание при покупке жилья

Обращайте внимание на вещи, которые имеют значение

Покупку дома стоит начать с визуализации: насколько большим должен быть дом вашей мечты, какая в нем могла бы быть планировка? Чтобы вам было легче представить, каково это — на самом деле жить в той или иной квартире, как мог бы смотреться паркет или плитка, в каждом жилом комплексе обставляется 2-3 квартиры. С квартирами-образцами обязательно стоит ознакомиться, так у вас будет лучшее представление о том, как мог бы выглядеть ваш новый дом. В то же время не стоит чересчур беспокоиться о деталях, поскольку вы всегда можете изменить всё по своему вкусу в интерьере. Поэтому постарайтесь представить каждую квартиру как чистый лист и визуализируйте, как бы вы использовали это пространство.

Можно многое изменить, кроме расположения дома

Не менее важным является окружение дома и соседи. Активного человека определенно заинтересует близость парков, спортивных дорожек или пляжа. В то же время семьи с детьми больше внимания уделяют тому, насколько безопасна местность, есть ли поблизости школы и детские сады и наличие достаточного количества игровых площадок. Сегодня, в случае новых домов, уже на этапе планирования проекта учитывается концепция целостного соседства, где люди со схожими интересами будут наслаждаться жизнью. Какой образ жизни вам ближе и в каком районе вы хотели бы жить?

Новостройка или уже готовая квартира?

Здесь нет правильного ответа — оба варианта имеют свои преимущества. Если вы хотите жить в определенном районе, то с большой долей вероятности сможете найти что-то подходящее на вторичном рынке. Вторым важным бонусом готовых квартир является то, что поскольку там уже кто-то жил, то как правило, все проблемы, связанные с качеством строительства, уже обнаружены и исправлены. К сожалению, у этой монеты есть и другая сторона — не все люди бережно относятся к своему жилью. Поэтому при покупке дома или квартиры на вторичном рынке стоит учитывать, придется ли вкладывать средства в ремонт, и если да, то сколько именно.

Фото: YIT Eesti

Существует несколько аргументов в пользу новой застройки — как правило, постоянные расходы ниже, еще на этапе строительства можно внести подходящие для себя коррективы, и если дом построен хорошей строительной компанией, то не придется беспокоиться о качестве. Еще одним положительным моментом является то, что в новостройке до вас никто не жил, поэтому нет причин беспокоиться о том, бережно ли относился к квартире предыдущий владелец. Часто считается, что новостройки слишком дороги для первого дома и лучше присмотреться к давно построенным квартирам: это предположение не всегда верно. Например, в Виймси и Пеэтри как новые квартиры, так и квартиры вторичного рынка находятся в относительно схожем ценовом диапазоне.