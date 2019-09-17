СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Где в Эстонии продают дома почти вполовину дешевле изначальной цены?

По словам руководителя по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лауры Таммеорг, столь большая ценовая разница обусловлена, прежде всего, низким интересом к покупке: “Поскольку на окраинах Эстонии спрос на частные дома, квартиры и дачи остается очень низким, сделок совершают меньше, а объекты подолгу стоят непроданными. Недвижимость выставляют на продажу по ценам значительно выше рыночных, поскольку люди не спешат с продажей и хотят определить максимально возможную цену”.

Kinnisvara24.ee провел сравнение цен объявлений о продаже, размещенных на портале в августе, с ценовой статистикой сделок Земельного департамента. В результате выяснилось, что наибольшая разница между ценами предложений и фактических сделок купли-продажи (44,77%) наблюдалась в Валгамаа, где дома предлагают в среднем по цене 436,18 евро за квадратный метр, но сделки заключают по средней цене 240,90 евро за квадратный метр.

Большая разница отмечена и в Пылвамаа (28,41%). В предложениях средняя цена квадратного метра домов составляет 432,61 евро, тогда как средняя цена сделок составила 309,72 евро за квадратный метр.