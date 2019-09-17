17.09.2019, 12:00

СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Где в Эстонии продают дома почти вполовину дешевле изначальной цены?


Dekor
EST 1
СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Где в Эстонии продают дома почти вполовину дешевле изначальной цены?
Unsplash

По статистике Kinnisvara24.ee, наибольшая разница между ценами в предложениях и реальными ценами сделок с недвижимостью наблюдается в уездах южной Эстонии: например, в Валгамаа дома продаются по цене в среднем почти на 45% ниже изначальной цены предложения.

По словам руководителя по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лауры Таммеорг, столь большая ценовая разница обусловлена, прежде всего, низким интересом к покупке: “Поскольку на окраинах Эстонии спрос на частные дома, квартиры и дачи остается очень низким, сделок совершают меньше, а объекты подолгу стоят непроданными. Недвижимость выставляют на продажу по ценам значительно выше рыночных, поскольку люди не спешат с продажей и хотят определить максимально возможную цену”.

Kinnisvara24.ee провел сравнение цен объявлений о продаже, размещенных на портале в августе, с ценовой статистикой сделок Земельного департамента. В результате выяснилось, что наибольшая разница между ценами предложений и фактических сделок купли-продажи (44,77%) наблюдалась в Валгамаа, где дома предлагают в среднем по цене 436,18 евро за квадратный метр, но сделки заключают по средней цене 240,90 евро за квадратный метр.

Читайте также:

Большая разница отмечена и в Пылвамаа (28,41%). В предложениях средняя цена квадратного метра домов составляет 432,61 евро, тогда как средняя цена сделок составила 309,72 евро за квадратный метр.

В Тартумаа и Вырумаа разница между ценой предложения и сделки оказалась существенно меньше. В Тартумаа в объявлениях указывают в среднем цену 765,88 евро, тогда как цена сделки составляет 712,84 евро (разница в цене 6,93%). В Вырумаа разница составила 5,35% — в предложениях указывали в среднем 337,85 евро за квадратный метр, а покупатели находились для средней цены в 317,77 евро.

Читать еще

Лаура Таммеорг пояснила, что продавцы определяют для себя минимальную сумму, за которую они готовы продать недвижимость, а торговаться начинают только в случае конкретного интереса к покупке: “Цену снижают постепенно, чтобы прощупать рынок и увидеть, сколько можно получить за дом или квартиру”.

Читайте также:

ОБЗОР │ Cмотрите, как за 10 лет изменились цены на квартиры в панельных домах

Жилье в Европе: где его сейчас выгодно покупать или снимать

ОБЗОР │ Планируете приобрести дачу? Смотрите, какие варианты на рынке наиболее востребованы

Читайте также: