СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Известный портал недвижимости снова повышает цены. Клиенты в затруднительном положении

По словам Александра Мазко, представителя занимающегося развитием недвижимости предприятия AS NG Eesti, небольшие бюро недвижимости и девелоперы, продавая или сдавая в аренду объекты, находятся в затруднительном положении, поскольку City24 ежегодно повышает цены, причем не умеренно, а в несколько раз: “За пару лет портал City24 поднял цену действующего для нас пакета на 268 процентов. К сожалению, к сфере порталов недвижимости не действуют принципы рыночной экономики, которые позволили бы выбрать менее дорогого поставщика услуг — конкурентов мало, а перейти от одного к другому может быть затруднительно”.

Подходящий для небольших бюро PRO-пакет City24 до сих пор стоил 49 евро и включал 20 объявлений. С 1 марта пакет будет стоить 59 евро и включать всего 10 объявлений. Если до сих пор одно объявление обходилось в 2,45 евро, то с марта его цена вырастет более, чем в два раза — до 5,90 евро.