СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Известный портал недвижимости снова повышает цены. Клиенты в затруднительном положении

Законы о конкуренции запрещают доминирующему на рынке предприятию выставлять клиентам слишком высокие цены или создавать условия, препятствующие их свободному переходу к конкурентам. “NG Eesti публикует на порталах только объявления о принадлежащих нашей фирме объектах, и такой большой рост цен затрагивает, прежде всего, предприятия, похожие на наше. Очевидно, что более крупные бюро недвижимости никогда на это не согласятся и уберут свои объявления. Но для маленьких бюро и девелоперов с относительно небольшим количеством объявлений это не вариант, поскольку портал City24 вместе с KV.ee — а у них один владелец — предотвращает экспорт объявлений на другие порталы с помощью автоматического фида XML. Размещение рекламы на нескольких порталах вручную заняло бы слишком много времени — мы оказались в ситуации take it or leave it”, — пояснил Мазко.