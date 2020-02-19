Портал недвижимости City24 сообщил клиентам об очередном повышении цен, в результате чего цена объявления вырастет более, чем вдвое. Если до сих пор одно объявление в рамках предназначенного для небольших бюро недвижимости PRO-пакета стоило 2,45 евро, то с марта оно будет стоить уже 5,90 евро.
СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Известный портал недвижимости снова повышает цены. Клиенты в затруднительном положении
По словам Александра Мазко, представителя занимающегося развитием недвижимости предприятия AS NG Eesti, небольшие бюро недвижимости и девелоперы, продавая или сдавая в аренду объекты, находятся в затруднительном положении, поскольку City24 ежегодно повышает цены, причем не умеренно, а в несколько раз: “За пару лет портал City24 поднял цену действующего для нас пакета на 268 процентов. К сожалению, к сфере порталов недвижимости не действуют принципы рыночной экономики, которые позволили бы выбрать менее дорогого поставщика услуг — конкурентов мало, а перейти от одного к другому может быть затруднительно”.
Подходящий для небольших бюро PRO-пакет City24 до сих пор стоил 49 евро и включал 20 объявлений. С 1 марта пакет будет стоить 59 евро и включать всего 10 объявлений. Если до сих пор одно объявление обходилось в 2,45 евро, то с марта его цена вырастет более, чем в два раза — до 5,90 евро.
Законы о конкуренции запрещают доминирующему на рынке предприятию выставлять клиентам слишком высокие цены или создавать условия, препятствующие их свободному переходу к конкурентам. “NG Eesti публикует на порталах только объявления о принадлежащих нашей фирме объектах, и такой большой рост цен затрагивает, прежде всего, предприятия, похожие на наше. Очевидно, что более крупные бюро недвижимости никогда на это не согласятся и уберут свои объявления. Но для маленьких бюро и девелоперов с относительно небольшим количеством объявлений это не вариант, поскольку портал City24 вместе с KV.ee — а у них один владелец — предотвращает экспорт объявлений на другие порталы с помощью автоматического фида XML. Размещение рекламы на нескольких порталах вручную заняло бы слишком много времени — мы оказались в ситуации take it or leave it”, — пояснил Мазко.
Член правления конкурирующего портала недвижимости Kinnisvara24.ee Калев Роозивяли подтвердил, что они не планируют повышать цены в 2020 году: “Мы хотим и в будущем предлагать цены в разы ниже, чем у наших конкурентов, поскольку видим, что и при таком уровне цен можно поддерживать работу портала, если конкуренты прекратят нарушать законодательство и создавать препятствия свободному движению клиентов на рынке”.
Высокие цены City24 и Kv.ee стали оказывать влияние и на частных лиц. Объявление о продаже собственного дома или земельного участка обойдется обычному пользователю на портале kv.ee в 44,99 евро, на портале City24 в 34,99 евро, а на Kinnisvara24 в 3,75 евро.
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