Компания Pindi Kinnisvara, отмечающая в мае свой 25-летний юбилей, благодаря активному содействию своих старейших сотрудников, обладающих многолетним опытом работы, составила обзор стоимости жилья в 1995 году — году ее основания.
СРАВНЕНИЕ | Сколько стоила недвижимость в Эстонии 25 лет назад?
“В 1995 году строительство шло полным ходом, и, как мы помним, в 1996 году была завершена реформа собственности. Банки уже начали выдавать кредиты на приобретение жилья, однако устанавливали при этом просто заоблачные проценты, доходившие до 25% в год. По этой причине большинство сделок заключалось с привлечением собственных средств. За недвижимость нередко платили наличными, многие сделки заключались в так называемой “твердой валюте“ — долларах США, причем, один доллар в 1995 году стоил примерно 11 крон”, — поделился воспоминаниями член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман, который приступил к работе маклером в 1997 году.
“В то время еще не сформировался общий уровень цен, поскольку регистр сделок в его нынешнем виде еще не существовал. Все анализы проводились на основании предложений, содержавшихся в газетных объявлениях, а также информации, полученной от коллег. В связи с этим в актах оценки, составленных разными фирмами недвижимости, могли встречаться буквально двукратные расхождения, и цена выставленной на продажу недвижимости зачастую могла зависеть от того, насколько этичным или меркантильным был обслуживавший клиента маклер, — признался Сооман. — Ведь это были первые годы развития капитализма в нашей стране, и стрелки морального компаса у людей колебались в очень разных и, порой, кардинально противоположных направлениях”, — пояснил он.
“Однако уровень цен на квартиры в 1995 году можно вспомнить достаточно точно, поэтому мы хотим отметить некоторые реальные сделки, посредниками в которых являлись наши маклеры. Именно конкретные данные способны гораздо точнее передать ощущение и помочь составить представление, чем круглые цифры в примитивных первоначальных таблицах цен”, — добавил Сооман.
Небольшая только что отремонтированная 1-комнатная квартира в Кадриорге (Кесклинн)
Цена в 1995 году: 110 000 крон (около 7 000 евро)
Цена сегодня: от 90 000 евро
1-комнатная квартира в удовлетворительном состоянии в Ласнамяэ
Цена в 1995 году: 55 000 крон (около 3500 евро)
Цена сегодня: от 50 000 евро
2-комнатная квартира в удовлетворительном состоянии в Мустамяэ
Цена в 1995 году: 100 000 крон (около 6 400 евро)
Цена сегодня: от 60 000 евро
Совершенно новый частный дом в Пирита
Цена в 1995 году: 500 000 крон (около 32 000 евро)
Цена сегодня: от 400 000 евро
“В общих чертах можно утверждать, что четверть века назад в Таллинне стоимость квадратного метра квартир, расположенных в части города Кесклинн, достигала 3 000 — 4 000 крон, в спальных районах она составляла 1 500 — 2 500 крон.
В Тарту в 1995 году средняя стоимость квадратного метра квартир составляла 1 800 крон. В небольших городах заключалось крайне мало сделок, и уровень цен, в зависимости от места расположения и состояния жилой площади, мог отличаться в несколько раз”, — добавил он.
“Таким образом, в зависимости от вида недвижимости, цены за этот период возросли в 10–15 раз. Безусловно, нельзя не упомянуть, что кардинально изменился и жизненный уровень населения, поскольку необходимо помнить о том, что всего лишь за 3 года до этого была проведена денежная реформа, после чего все начинали со 150 крон, т.е. с 9 евро и 58 центов”, — заметил Сооман.
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