СРАВНЕНИЕ | Сколько стоила недвижимость в Эстонии 25 лет назад?

“В 1995 году строительство шло полным ходом, и, как мы помним, в 1996 году была завершена реформа собственности. Банки уже начали выдавать кредиты на приобретение жилья, однако устанавливали при этом просто заоблачные проценты, доходившие до 25% в год. По этой причине большинство сделок заключалось с привлечением собственных средств. За недвижимость нередко платили наличными, многие сделки заключались в так называемой “твердой валюте“ — долларах США, причем, один доллар в 1995 году стоил примерно 11 крон”, — поделился воспоминаниями член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман, который приступил к работе маклером в 1997 году.

“В то время еще не сформировался общий уровень цен, поскольку регистр сделок в его нынешнем виде еще не существовал. Все анализы проводились на основании предложений, содержавшихся в газетных объявлениях, а также информации, полученной от коллег. В связи с этим в актах оценки, составленных разными фирмами недвижимости, могли встречаться буквально двукратные расхождения, и цена выставленной на продажу недвижимости зачастую могла зависеть от того, насколько этичным или меркантильным был обслуживавший клиента маклер, — признался Сооман. — Ведь это были первые годы развития капитализма в нашей стране, и стрелки морального компаса у людей колебались в очень разных и, порой, кардинально противоположных направлениях”, — пояснил он.

“Однако уровень цен на квартиры в 1995 году можно вспомнить достаточно точно, поэтому мы хотим отметить некоторые реальные сделки, посредниками в которых являлись наши маклеры. Именно конкретные данные способны гораздо точнее передать ощущение и помочь составить представление, чем круглые цифры в примитивных первоначальных таблицах цен”, — добавил Сооман.

Небольшая только что отремонтированная 1-комнатная квартира в Кадриорге (Кесклинн)

Цена в 1995 году: 110 000 крон (около 7 000 евро)

Цена сегодня: от 90 000 евро

1-комнатная квартира в удовлетворительном состоянии в Ласнамяэ

Цена в 1995 году: 55 000 крон (около 3500 евро)

Цена сегодня: от 50 000 евро