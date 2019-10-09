Стало известно, когда выгоднее всего покупать дачу в Эстонии

Руководитель по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лаура Таммеорг сказала, что хотя цены на дачи осенью снижаются, по сравнению с началом лета выбор тоже становится меньше: “Наибольший интерес для посетителей портала представляют дачи в Харьюмаа. Часто их покупают с целью построить на участке дом, подходящий для круглогодичного проживания. Также популярностью пользуются летние дома, расположенные неподалеку от небольших живописных городков или на побережье: например, в Рапламаа, Кабернеэме и Кясму”.

Таммеорг добавила, что наряду с продажей собственного жилья, продажа дачи — единственный вид сделки с постройками, который для частного лица не облагается налогом: “Если дача находилась в собственности продавца не менее двух лет, а площадь участка составляет менее 2500 м2, продажа дачи подоходным налогом не облагается”.