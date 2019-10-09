Статистика портала недвижимости Kinnisvara24.ee показывает, что цены на дачи вырастают весной и снижаются осенью, а наибольший спрос существует в отношении дач, расположенных в Харьюмаа.
Стало известно, когда выгоднее всего покупать дачу в Эстонии
Руководитель по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лаура Таммеорг сказала, что хотя цены на дачи осенью снижаются, по сравнению с началом лета выбор тоже становится меньше: “Наибольший интерес для посетителей портала представляют дачи в Харьюмаа. Часто их покупают с целью построить на участке дом, подходящий для круглогодичного проживания. Также популярностью пользуются летние дома, расположенные неподалеку от небольших живописных городков или на побережье: например, в Рапламаа, Кабернеэме и Кясму”.
Таммеорг добавила, что наряду с продажей собственного жилья, продажа дачи — единственный вид сделки с постройками, который для частного лица не облагается налогом: “Если дача находилась в собственности продавца не менее двух лет, а площадь участка составляет менее 2500 м2, продажа дачи подоходным налогом не облагается”.
В настоящее время на портале Kinnisvara24 продаются 372 дачи, 153 из них в Харьюмаа. В Ида-Вирумаа представлены 72 активных объявления о продаже дач, но спрос на летние дома в этом регионе невысок. В Пярнумаа продается 40, в Тартумаа 25, в Вильяндимаа 19, а в Лаэнеском и Саареском уездах по 12 дач. Меньше всего летних домов сейчас продают в уездах южной Эстонии, например, в Тартумаа, Вырумаа и Пылвамаа.
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