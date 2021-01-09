Старушка из Пярну провернула отличную сделку по недвижимости: заработала 123 000 евро, сохранив квартиру

Муж пожилой женщины находится в доме престарелых. Долго ухаживавшая за ним дома старушка решила наконец пожить для себя и попросила маклера помочь ей провернуть необычную сделку.

Она дала маклеру задание, которое Сирье Саввест никогда раньше не выполняла и которое казалось ей поначалу и вовсе невыполнимым: продать квартиру с условием, что она может в ней жить до своей смерти.

До этого несколько маклеров ей отказали и посоветовали забыть о такой идее. Саввест же начала искать покупателя для квартиры с таким условием в феврале и спусти почти год он наконец нашелся.

Таким образом у старушки теперь на счету есть 123 000 евро, и она обеспечена до конца своих лет как жильем, так и деньгами.