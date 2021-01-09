В трехкомнатной квартире в центре Пярну проживает 90-летняя старушка. “Умная и эрудированная женщина”, — описывает ее маклер LVM Сирье Саввест. И действительно: в итоге у нее на счету оказалась приличная сумма, но и квартира все еще при ней, пишет Õhtuleht.
Старушка из Пярну провернула отличную сделку по недвижимости: заработала 123 000 евро, сохранив квартиру
Муж пожилой женщины находится в доме престарелых. Долго ухаживавшая за ним дома старушка решила наконец пожить для себя и попросила маклера помочь ей провернуть необычную сделку.
Она дала маклеру задание, которое Сирье Саввест никогда раньше не выполняла и которое казалось ей поначалу и вовсе невыполнимым: продать квартиру с условием, что она может в ней жить до своей смерти.
До этого несколько маклеров ей отказали и посоветовали забыть о такой идее. Саввест же начала искать покупателя для квартиры с таким условием в феврале и спусти почти год он наконец нашелся.
Таким образом у старушки теперь на счету есть 123 000 евро, и она обеспечена до конца своих лет как жильем, так и деньгами.
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