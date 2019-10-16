СТАТИСТИКА | Осенью цены на дачи снижаются! Самый большой выбор — в Ида-Вирумаа

Руководитель по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лаура Таммеорг сказала, что хотя основной сезон продажи дач приходится на весну и лето, в Ида-Вирумаа и сейчас очень много активных объявлений о продаже дач: “Осенью спрос падает и именно сейчас может быть лучшее время приобрести дачу по выгодной цене. В настоящий момент в Ида-Вирумаа продаются 75 летних домов — это больше, чем в каком-либо другом уезде Эстонии”.

Таммеорг добавила, что в основном в Ида-Вирумаа продаются маленькие домики (дачи) с садом, фруктовыми деревьями и кустами, а также с теплицей. Большая их часть находится в Нарве. “Цены хорошие, хотя большинство дач в довольно плохом состоянии и в ближайшее время потребуют ремонта”, — сказала Таммеорг.

Топ-5 объявлений о продаже дач в Ида-Вирумаа

1) Маленькая дача в Нарве, цена 11 000 евро

2) Расположенная в 8 км от Нарвы дача, цена 6500 евро

3) Летний дом в Нарве, цена 5500 евро

4) Дача в Нарве с гаражом и двумя теплицами, цена 20 000 евро

5) 2-комнатная дача в Нарве с хорошо ухоженным участком и теплицей, цена 10 500 евро

Источник: Статистика посещаемости Kinnisvara24.ee за июнь-август 2019 года