Статистика портала недвижимости Kinnisvara24.ee показывает, что цены на дачи вырастают весной и снижаются осенью. Больше всего дач продается в Ида-Вирумаа.
СТАТИСТИКА | Осенью цены на дачи снижаются! Самый большой выбор — в Ида-Вирумаа
Руководитель по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лаура Таммеорг сказала, что хотя основной сезон продажи дач приходится на весну и лето, в Ида-Вирумаа и сейчас очень много активных объявлений о продаже дач: “Осенью спрос падает и именно сейчас может быть лучшее время приобрести дачу по выгодной цене. В настоящий момент в Ида-Вирумаа продаются 75 летних домов — это больше, чем в каком-либо другом уезде Эстонии”.
Таммеорг добавила, что в основном в Ида-Вирумаа продаются маленькие домики (дачи) с садом, фруктовыми деревьями и кустами, а также с теплицей. Большая их часть находится в Нарве. “Цены хорошие, хотя большинство дач в довольно плохом состоянии и в ближайшее время потребуют ремонта”, — сказала Таммеорг.
Топ-5 объявлений о продаже дач в Ида-Вирумаа
1) Маленькая дача в Нарве, цена 11 000 евро
2) Расположенная в 8 км от Нарвы дача, цена 6500 евро
3) Летний дом в Нарве, цена 5500 евро
4) Дача в Нарве с гаражом и двумя теплицами, цена 20 000 евро
5) 2-комнатная дача в Нарве с хорошо ухоженным участком и теплицей, цена 10 500 евро
Источник: Статистика посещаемости Kinnisvara24.ee за июнь-август 2019 года
В настоящее время на портале Kinnisvara24 продаются 372 дачи, 75 из них в Ида-Вирумаа.
Таммеорг пояснила, что наряду с продажей собственного жилья, продажа дачи — единственный вид сделки с постройками, который для частного лица не облагается налогом: “Если дача находилась в собственности продавца не менее двух лет, а площадь участка составляет менее 2500 м2, продажа дачи подоходным налогом не облагается”.
Наиболее часто просматриваемые объявления о продаже дач по всей Эстонии на портале Kinnisvara24.ee
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1) Небольшая дача с участком площадью 1163 м2 в деревне Вялгита в Вильяндимаа, цена 8800 евро
2) Двухкомнатная требующая реновации дача на участке площадью 740 м2 в Лайтсе, Харьюмаа, цена 19 000 евро
3) Дача с ухоженным садом на участке площадью 794 м2 в Лайтсе, цена 25 000 евро
4) Строящаяся дача в волости Сауэ в Майдланурга, цена 35 000 евро
5) Удачно расположенный летний дом на участке площадью 681 м2 в волости Тори в Пярнумаа, цена 45 000 евро
Источник: Статистика посещаемости Kinnisvara24.ee за июнь-август 2019 года
Второй по размеру портал недвижимости в Эстонии Kinnisvara24 в 2018 году основали Ekspress Grupp и ведущие бюро недвижимости Эстонии. Порталом управляет компания Kinnisvarakeskkond OÜ, 49% которой принадлежат Ekspress Grupp, а 51% пяти бюро недвижимости.
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