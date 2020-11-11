Стоимость квартир в старых панельных домах столичных районов перестала расти

По данным Земельного департамента, в октябре средняя стоимость квадратного метра такой жилплощади была 1543 евро, в сентябре — 1545 евро. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость квартир в спальных районах Таллинна снизилась почти на 3%. При этом количество сделок было на 17% больше, что говорит об интересе к квартирам в панельных домах.

“Очевидно, что рост цен на рынке жилой недвижимости Таллинна в основном связан с новостройками. Спрос на новые квартиры по-прежнему высок, за них готовы платить почти в два раза больше средней цены квадратного метра в панельных домах”, — прокомментировала руководитель портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров.

По данным Земельного департамента, в октябре средняя стоимость квадратного метра в столичных квартирах, построенных в текущем году, составила 2939 евро. По сравнению с ценой квадратного метра в квартирах, построенных в 1971-1990 годы, это на 90% выше.