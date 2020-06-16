Стоит ли ожидать большого падения цен на рынке недвижимости?

Недвижимость и экономический кризис

Хотя стоянки возле торговых центров вновь заполнены машинами, Эстония со всей очевидностью движется к самому глубокому с 2009 года экономическому спаду. Правда, сегодня почти все аналитики придерживаются того мнения, что нынешний кризис будет не столь масштабным. Если в 2008-2009 годах ВВП Эстонии упал примерно на 20%, то сейчас как SEB, так и последний прогноз Банка Эстонии предсказывают экономический спад примерно на 10%. Хотя у каждого остались свои воспоминания о кризисе, для большинства людей тогдашний кризис ассоциируется с лопнувшим “пузырем” на рынке недвижимости, в результате чего цены на квартиры упали в среднем на половину. Так что нет ничего удивительного в том, что и на сей раз нет недостатка в прогнозах относительно того, к какому снижению цен приведет нынешний кризис. Подавляющее большинство прогнозов все-таки довольно умеренные, и большого снижения цен на рынке не предвидят. Почему?

В макроэкономическом смысле поводов для серьезного падения цен достаточно. Даже при реализации позитивного сценария, если экономический спад в нынешнем году окажется немного меньше 10%, это все равно серьезное снижение ВВП. Это, несомненно, скажется и на рынке труда — да уже и сейчас сказывается. Если взять всех зарегистрированных безработных и получающих компенсацию по заработной плате, то получится, что без работы оказывается чуть ли не 28% трудоспособного населения Эстонии. Если же добавить к этому очень солидные объемы строительства за последние годы и быстрый рост цен на недвижимость, получится, что в свободном падении находятся все компоненты.

Эстония 2020 года очень отличается от Эстонии в 2007 году

Но есть и несколько контраргументов. Во-первых, до предыдущего кризиса домохозяйства жили явно не по средствам. Норма сбережений жителей Эстонии, то есть та часть дохода, которая в среднем откладывалась на будущее, в 2007 году была отрицательной. Это означает, что расходы людей превышали их доходы и столь высокий уровень потребления был возможен только за счет очень активного кредитования. Спустя более 10 лет норма сбережений жителей Эстонии достигла примерно 12%, что несколько выше среднего показателя по Европе. В течение этих лет ужесточились и условия получения жилищного кредита, что охладило пыл заемщиков, ибо вместо нулевого первого взноса теперь в большинстве случаев требуется сразу заплатить уже 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Не менее важное значение имеет и то, что существенно уменьшилась доступность кредитов для девелоперов недвижимости. Ели в 2007 году банки были готовы щедро финансировать едва ли не каждого девелопера, то сегодня привлечение средств существенно снизилось, и многие девелоперы фактически работают, используя только собственный капитал. Хотя с точки зрения самих девелоперов это, естественно, неудобно, зато это помогло обуздать их поведение, начавшее было приобретать маниакальный характер.