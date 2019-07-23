В Эстонии вторая половина лета приносит с собой переменчивый сезон гроз. Гроза причиняет владельцам жилья (а также дач и деревенских домов) различные проблемы и наносит ущерб. В основном опасность грозит домам и бытовой технике. Покрывает ли страховка причиненный грозой ущерб и каким образом?
Страхование жилья на сезон гроз: что обязательно нужно помнить
Пакеты страхования жилья бывают разными, поэтому обязательно следует проверять, покрывает ли ваша страховка помимо жилья также домашнее имущество. Пострадавшая из-за грозы бытовая техника и домашнее имущество, в том числе, например, рутер или дигибокс, подлежит возмещению, если у вас была предварительно выбрана дополнительная защита домашнего имущества.
Важно просмотреть, от каких рисков вы застрахованы. “Например, страховка с основными рисками не покрывает такую ситуацию, когда гроза приводит к перебоям в электропитании, из-за чего ломаются бытовые приборы и устройства. Если вы хотите полностью защитить свое жилье, то следует выбрать более широкое страховое покрытие”, — прокомментировала руководитель отдела страхования жилья IIZI Герту Карбус. Взносы по страховке жилья с расширенным покрытием могут быть на 7-20% выше по сравнению с основным пакетом, но и объем страхового покрытия намного больше.
3 напоминания на сезон гроз
1. Страховка не требует громоотвода
Наличие громоотвода не является обязательным с точки зрения страховки. Не стоит самостоятельно устанавливать громоотвод, так как на него распространяются определенные требования и неправильно установленный громоотвод может представлять опасность. В случае страхования жилья важно, чтобы здание имело надлежащие предохранители и заземление.
2. Будьте готовы к шторму с грозой
Перед грозой разумно поместить в укрытие стоящие на улице отдельные предметы, такие как велосипеды, детские батуты, столы и стулья, чтобы избежать дополнительного ущерба. Предотвращение возможных неожиданностей и своевременная ликвидация последствий одинаково важны.
3. Отключайте бытовую технику от электрической сети
Обязательно следует помнить о том, что во время грозы нельзя оставлять заряжаться мобильный телефон, ноутбук или иные устройства. По возможности следует отключить от электрической сети всю бытовую технику. Это особенно важно в случае дачи.
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