Страхование жилья на сезон гроз: что обязательно нужно помнить

Пакеты страхования жилья бывают разными, поэтому обязательно следует проверять, покрывает ли ваша страховка помимо жилья также домашнее имущество. Пострадавшая из-за грозы бытовая техника и домашнее имущество, в том числе, например, рутер или дигибокс, подлежит возмещению, если у вас была предварительно выбрана дополнительная защита домашнего имущества.

Важно просмотреть, от каких рисков вы застрахованы. “Например, страховка с основными рисками не покрывает такую ситуацию, когда гроза приводит к перебоям в электропитании, из-за чего ломаются бытовые приборы и устройства. Если вы хотите полностью защитить свое жилье, то следует выбрать более широкое страховое покрытие”, — прокомментировала руководитель отдела страхования жилья IIZI Герту Карбус. Взносы по страховке жилья с расширенным покрытием могут быть на 7-20% выше по сравнению с основным пакетом, но и объем страхового покрытия намного больше.

3 напоминания на сезон гроз

1. Страховка не требует громоотвода

Наличие громоотвода не является обязательным с точки зрения страховки. Не стоит самостоятельно устанавливать громоотвод, так как на него распространяются определенные требования и неправильно установленный громоотвод может представлять опасность. В случае страхования жилья важно, чтобы здание имело надлежащие предохранители и заземление.

2. Будьте готовы к шторму с грозой