Строительная фирма: покупателям жилья во время кризиса нужна большая гибкость

“Если в обычных условиях при поиске подходящего дома у заинтересованных есть 14 дней для подтверждения бронирования, то сегодня мы продлили срок бронирования до 30 дней. По соглашению с заинтересованными мы готовы продлить и этот период, кроме того, мы индивидуально рассматриваем проблемы и потребности каждого покупателя жилья”, — говорит Асави.

По ее словам, охватить продолжительность кризиса, его масштаб и последствия сегодня еще невозможно, конечно, это сделало покупателей жилья осторожными. “Мы полностью понимаем это и всяческим образом идем навстречу покупателям жилья, чтобы в свете сегодняшней безызвестности им не пришлось бы отказываться от своей мечты”, — говорит она.

По ее словам, YIT приняло решение пойти клиентам навстречу также с лучшим предложением ценности. “Например, мы решили продать большую часть своих новых квартир вместе с кухнями и интегрированной кухонной техникой — так клиент сможет сразу переехать в новый дом и не должен платить за замену площади в той ситуации, когда изготовление мебели ввиду чрезвычайного положения может быть сильно нарушено, а сроки доставки предугадать невозможно”, — добавила она.

По ее словам, многих заинтересованных в новом жилье обнадеживает также то, что в отличие от многих застройщиков YIT не требует от клиентов платы за бронирование.

“Если заинтересованный в покупке считает, что его перспективы нестабильны, то его ни в коем случае нельзя принуждать проводить невыгодную сделку в страхе потери платы за бронирование. Дом — это нечто личное, это часть самого себя, его потеря может стать очень травмирующим опытом. Во время кризиса мы хотим оказать своим клиентам максимальную поддержку, чтобы еще более персональной, чем прежде, консультацией помочь клиентам найти безопасное решение для финансирования своей покупки”, — объяснила она.

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