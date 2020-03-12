У эстонских бюро недвижимости вызывает беспокойство, что в дополнение к вдвое повысившему цены в начале марта порталу City24, с апреля цены действующих для бюро пакетов также вырастут и на другом принадлежащем тому же собственнику портале KV.ee.
ТАБЛИЦА | Бюро недвижимости: KV.ee и City24 продолжают синхронно поднимать цены
По словам члена правления UUS MAA Kinnisvarabüroo Кайе Кассь Агчай, ценовая политика City24.ee и kv.ee является подтверждением того, что два принадлежащих одному собственнику портала регулируют рынок в качестве монополистов.
Кайе Кассь Агчай привела пример на основании объявлений UUS MAA Kinnisvarabüroo: у бюро недвижимости 2500 активных объявлений, которые были до сих пор распределены между пакетами, включающими по 25 объявлений. Всего получалось 100 пакетов. С учетом цены в 69 евро за пакет, ежемесячно предприятие тратило 6900 евро, плюс налог с оборота. По словам Кассь Агчай, под торговой маркой UUS MAA Kinnisvarabüroo действуют 154 профессиональных маклера. После повышения цен на KV.ee одна маклерская учетная запись будет обходиться в 89 евро, плюс налог с оборота. Для предприятия это означает двукратный рост цен. Принципом нового ценообразования является то, что бюро недвижимости должно платить за каждого маклера, вне зависимости от того, опубликованы у него на KV.ee пять объявлений или двадцать.
Если у одного маклера на KV.ee 25-50 объявлений, за такого маклера приходится платить уже цену двух пакетов. “Такое повышение цен с предупреждением всего за месяц — безответственный шаг. Помимо прочего, ни KV.ee, ни City24 не интересуются региональными особенностями эстонского рынка недвижимости, — сказала Кассь Агчай, отметив, что наибольший удар придется по сельским регионам. — Более низкие цены на недвижимость в небольших населенных пунктах формируют более низкую плату за посредничество, тогда как расходы маклеров высокие: расстояния между объектами большие и топливо обходится дорого. Для некоторых небольших бюро месячная плата в 89 евро может означать просто прекращение работы”.
Всего месяц назад портал недвижимости City24 уведомил клиентов об очередном повышении цен — цена объявления выросла более, чем в два раза. Если до сих пор одно объявление в предназначенном для небольших бюро недвижимости PRO-пакете стоило 2,45 евро, то с марта оно стоит уже 5,90 евро, плюс налог с оборота.
В связи с необоснованно резким повышением цен и препятствованию свободному движению клиентов бюро недвижимости представили жалобу в Департамент конкуренции, но производство еще не завершено. “К счастью, портал Kinnisvara24.ee заверил нас, что не планирует повышать цены в 2020 году”, — сказала Кассь Агчай.
Высокие цены City24 и Kv.ee стали оказывать влияние и на частных лиц. Объявление о продаже собственного дома или земельного участка обойдется обычному пользователю на портале kv.ee в 44,99 евро, на портале City24 в 34,99 евро, а на Kinnisvara24 всего в 3,75 евро.
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