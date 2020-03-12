ТАБЛИЦА | Бюро недвижимости: KV.ee и City24 продолжают синхронно поднимать цены

По словам члена правления UUS MAA Kinnisvarabüroo Кайе Кассь Агчай, ценовая политика City24.ee и kv.ee является подтверждением того, что два принадлежащих одному собственнику портала регулируют рынок в качестве монополистов.

Кайе Кассь Агчай привела пример на основании объявлений UUS MAA Kinnisvarabüroo: у бюро недвижимости 2500 активных объявлений, которые были до сих пор распределены между пакетами, включающими по 25 объявлений. Всего получалось 100 пакетов. С учетом цены в 69 евро за пакет, ежемесячно предприятие тратило 6900 евро, плюс налог с оборота. По словам Кассь Агчай, под торговой маркой UUS MAA Kinnisvarabüroo действуют 154 профессиональных маклера. После повышения цен на KV.ee одна маклерская учетная запись будет обходиться в 89 евро, плюс налог с оборота. Для предприятия это означает двукратный рост цен. Принципом нового ценообразования является то, что бюро недвижимости должно платить за каждого маклера, вне зависимости от того, опубликованы у него на KV.ee пять объявлений или двадцать.

Если у одного маклера на KV.ee 25-50 объявлений, за такого маклера приходится платить уже цену двух пакетов. “Такое повышение цен с предупреждением всего за месяц — безответственный шаг. Помимо прочего, ни KV.ee, ни City24 не интересуются региональными особенностями эстонского рынка недвижимости, — сказала Кассь Агчай, отметив, что наибольший удар придется по сельским регионам. — Более низкие цены на недвижимость в небольших населенных пунктах формируют более низкую плату за посредничество, тогда как расходы маклеров высокие: расстояния между объектами большие и топливо обходится дорого. Для некоторых небольших бюро месячная плата в 89 евро может означать просто прекращение работы”.