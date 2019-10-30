ТАБЛИЦА | Цена за квадратный метр: какие квартиры стоят дороже всего?

По словам руководителя по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лауры Таммеорг, статистика сделок Земельного департамента показывает, что в этом году больше всего за квадратный метр стоили квартиры в домах, построенных до 1939 года: “Такие дома расположены в престижных старых районах наподобие Кадриорга или в обладающих уникальной атмосферой и расположенных недалеко от центра районах вроде Каламая, Кассисаба и Уус-Мааильм”.

“Если в новых зданиях ценят простор и энергетически эффективные современные решения, то в старых домах дополнительную ценность создают уютные дворы и характерные для эпохи архитектурные нюансы. Отремонтированные квартиры в таких домах очень высоко ценятся в качестве жилья, где использованы натуральные материалы”, — пояснила Таммеорг.

Лаура Таммеорг добавила, что часто небольшие отремонтированные квартиры в старых домах покупают и в качестве инвестиции: “Цены аренды в таких районах тоже очень высокие, и люди согласны платить за квадратный метр больше, поскольку инвестиция все равно окупается”.

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