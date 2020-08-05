ТАБЛИЦА | Что произойдет, если вырастут проценты по жилищным кредитам

Проценты по жилищному кредиту состоят из двух компонентов — еврибора (Euribor) и банковской маржи. Первый из них — это ежедневно меняющаяся общеевропейская межбанковская базовая процентная ставка при взаимных расчетах крупнейших европейских банков. Вторая — это т.н. прибыль конкретного кредитора при выдаче денежного займа.

Наиболее распространенный — это еврибор за 6 месяцев. На сегодняшний день его величина составляет -0,4%, однако для обычного потребителя это означает ноль. В июне средняя маржа выданных эстонскими банками жилищных кредитов составляла 2,6% в год. Если маржа обычно остается одинаковой на всем протяжении периода кредитного договора, то колебания еврибора, как правило, приходится оплачивать заемщикам (бывают и исключения). Стоит помнить о том, что еврибор не всегда был негативным, и ответственный заемщик продумывает также сценарии, при которых еврибор может резко подняться.

“Как в 2000, так и в 2008 году еврибор превысил порог 5%, поэтому на всякий случай следует учитывать и такие возможные изменения, — сказал член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман. — В связи с этим мы составили таблицу, в которой приведены два самых обычных периода договора жилищного кредита с нынешней средней маржой (2,6%), а также с тремя ставками еврибора, которые составляют 0%, 2,5% и 5%. В качестве суммы кредита мы взяли 100 000 евро. Если сумма сократится в 2 раза, то ровно в два раза сократится и месячный платеж и наоборот”, — пояснил Сооман. — Как видно, только лишь повышение одного еврибора до 5 процентов повлияло бы на размер возвратного платежа по кредиту в зависимости от указанных периодов договоров на 52–76 процентов, и к этому каждый заемщик должен быть готов”, — добавил он.

ТАБЛИЦА: Возвратные платежи по жилищному кредиту на сумму 100 000 евро в зависимости от изменений еврибора

еврибор маржа срок действия договора ежемесячный платеж, € 0% 2,60% 20 лет 534,79 0% 2,60% 30 лет 400,34 2,50% 2,60% 20 лет 665,49 2,50% 2,60% 30 лет 542,95 5% 2,60% 20 лет 811,72 5% 2,60% 30 лет 706,07

Источник: Eesti Pank, калькулятор кредита банка Swedbank, Pindi Kinnisvara

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