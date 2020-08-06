Вызванный коронавирусом кризис нынешней весной весьма ощутимо замедлил активность на рынке квартир, однако с наступлением теплой погоды он вновь начал возрождаться, хотя, к сожалению, и не везде.
ТАБЛИЦА | В какой части Таллинна квартиры продаются все хуже?
“Несмотря на то, что количество сделок пока еще несравнимо с прежним, восстановление все же было заметным. Что касается новостроек, то активность сделок зависит, в первую очередь, от степени готовности здания, то есть от того, когда ранее заключенные обязательственно-правовые договоры будут переоформлены в вещно-правовые договоры. Для того, чтобы получить более точное представление о сложившейся на рынке ситуации и не обманывать себя количеством сделок в новостройках, мы составили перечень сделок в Таллинне, заключенных за первое полугодие только с вторичной квартирной собственностью, отдельно по частям города. При этом выяснилось, что сделки только в одной части города вообще не демонстрируют признаков восстановления”, — заметил Сооман.
“То, что в Пыхья-Таллинне стоимость квартир была значительно завышена, уже несколько лет сбивало с толку участников рынка. К сожалению, в трудные времена покупатели очень быстро становятся достаточно рациональными, и приведенная ниже таблица ясно иллюстрирует, что количество сделок с вторичными квартирами в Пыхья-Таллинне с начала года понизилось почти в три раза”, — заметил Сооман.
“В то же время очень хорошей новостью является рост количества сделок в Ласнамяэ, поскольку эта часть города вследствие своего размера и сравнительной однотипности на самом деле является своего рода лакмусовой бумажкой рынка недвижимости всей Эстонии — если в Ласнамяэ прекратят заключать сделки и цены начнут снижаться, то наступит время покидать рынок. На сегодняшний день мы не видим для этого никаких причин”, — признался он.
Сооман добавил, что статистика демонстрирует заметное снижение также и в Ныммеской части города, однако там уже исторически заключалось мало сделок с квартирной собственностью, поскольку большинство квартир расположено в районе Мяннику, где также мало и предложений.
ТАБЛИЦА: Количество сделок с вторичными квартирами в Таллинне, отдельно по частям города
|Хааберсти
|Кесклинн
|Кристийне
|Ласнамяэ
|Мустамяэ
|Нымме
|Пирита
|Пыхья-Таллинн
|январь
|41
|98
|25
|130
|84
|30
|7
|127
|февраль
|52
|97
|46
|103
|79
|26
|15
|125
|март
|50
|80
|38
|131
|87
|12
|14
|84
|апрель
|40
|51
|19
|74
|54
|19
|6
|59
|май
|28
|58
|18
|76
|49
|18
|12
|60
|июнь
|38
|66
|28
|98
|67
|11
|6
|45
Источник: Земельный департамент, Pindi Kinnisvara
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