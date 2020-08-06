ТАБЛИЦА | В какой части Таллинна квартиры продаются все хуже?

“Несмотря на то, что количество сделок пока еще несравнимо с прежним, восстановление все же было заметным. Что касается новостроек, то активность сделок зависит, в первую очередь, от степени готовности здания, то есть от того, когда ранее заключенные обязательственно-правовые договоры будут переоформлены в вещно-правовые договоры. Для того, чтобы получить более точное представление о сложившейся на рынке ситуации и не обманывать себя количеством сделок в новостройках, мы составили перечень сделок в Таллинне, заключенных за первое полугодие только с вторичной квартирной собственностью, отдельно по частям города. При этом выяснилось, что сделки только в одной части города вообще не демонстрируют признаков восстановления”, — заметил Сооман.

“То, что в Пыхья-Таллинне стоимость квартир была значительно завышена, уже несколько лет сбивало с толку участников рынка. К сожалению, в трудные времена покупатели очень быстро становятся достаточно рациональными, и приведенная ниже таблица ясно иллюстрирует, что количество сделок с вторичными квартирами в Пыхья-Таллинне с начала года понизилось почти в три раза”, — заметил Сооман.

“В то же время очень хорошей новостью является рост количества сделок в Ласнамяэ, поскольку эта часть города вследствие своего размера и сравнительной однотипности на самом деле является своего рода лакмусовой бумажкой рынка недвижимости всей Эстонии — если в Ласнамяэ прекратят заключать сделки и цены начнут снижаться, то наступит время покидать рынок. На сегодняшний день мы не видим для этого никаких причин”, — признался он.

Сооман добавил, что статистика демонстрирует заметное снижение также и в Ныммеской части города, однако там уже исторически заключалось мало сделок с квартирной собственностью, поскольку большинство квартир расположено в районе Мяннику, где также мало и предложений.

ТАБЛИЦА: Количество сделок с вторичными квартирами в Таллинне, отдельно по частям города

Хааберсти Кесклинн Кристийне Ласнамяэ Мустамяэ Нымме Пирита Пыхья-Таллинн январь 41 98 25 130 84 30 7 127 февраль 52 97 46 103 79 26 15 125 март 50 80 38 131 87 12 14 84 апрель 40 51 19 74 54 19 6 59 май 28 58 18 76 49 18 12 60 июнь 38 66 28 98 67 11 6 45

Источник: Земельный департамент, Pindi Kinnisvara

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