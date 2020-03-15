ТАБЛИЦА | Являются ли Пыхья-Таллинн и Нымме действительно наиболее дешевыми частями города?

Если еще в конце года средняя стоимость квадратного метра сделок с квартирной собственностью в Пыхья-Таллинне составляла 2 200 евро, то на сегодняшний день она упала до 1 730 евро за квадратный метр. В Нымме средняя стоимость сделок с квартирной собственностью понизилась до уровня 1 584 евро/м². Так что же происходит?

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что Пыхья-Таллинн и Нымме по-прежнему остаются престижными районами, однако низкая цена в обеих частях города имеет свою историю. “Пыхья-Таллинн достаточно масштабный регион, поэтому если в те или иные месяцы заключается больше сделок, к примеру, с более старым вторичным жильем в Копли, то благодаря этому формируется и более низкая средняя цена сделки. В те месяцы, когда основная масса сделок перемещается в район Каламая и новых застроек, это стимулирует взлет цен”, — пояснил Сооман.

“А что касается Нымме, то здесь причины особенно просты — львиная доля квартир части города Нымме расположена в старых панельных домах в Мяннику, которые не пользуются очень большим спросом. В целом Нымме по-прежнему остается достаточно престижной и ценной частью города, благодаря тишине и близости к природе”, — добавил он.