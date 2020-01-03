"Так же, как однажды мы все умрем, когда-нибудь придет и новый кризис". Эксперт по недвижимости об итогах ушедшего года и прогнозах на 2020-й

Можно сказать, что остальная Эстония делится на передовую и менее передовую. Я бы выделил, например, города Выру и Раквере. Это не так, что вся Эстония опустошается только в сторону Харьюмаа. Есть и другие жизнеспособные районы. Некоторые же города обречены опустеть, там просто нет двигателя развития. Это глобальная тенденция. Раньше для жатвы нужно было 30 человек, сегодня один комбайн делает ту же работу. Бизнес и жизнь другие.

Отдельно выразил бы признание и тому, как трудятся в Кохтла-Ярве с быстро уменьшившимся населением. Там есть государственная гимназия, появятся новые производственные предприятия.

Каким будет на рынке недвижимости 2020 год?

Я не верю, что он будет стабильным. Мы видим парадигматические корректировки. Это вообще может не отражаться на количестве сделок или ценах. Начнем со строительного рынка. 2020 год в более широком плане будет как 15 лет назад, до кризиса — мы поймем, что справимся без иностранной рабочей силы. Я не имею здесь в виду работников ИТ, они нужны извне. Но это изменение образа мышления, что мы справимся и с местным ресурсом.

Предприниматели-арендодатели тоже все больше начнут выходить из туристического сектора. Искать стабильных местных арендаторов. Урбанизация ведь продолжается и спрос сохраняется.

Количество сделок этого не показывает, но некоторые люди ведут себя так, как будто они в эйфории. Все хотят участвовать в бизнесе недвижимости. Хочу верить, что в 2020 году люди сделают внутри себя корректировки — покупки будут совершать в соответствии с реальными нуждами. Если не нужно, то не покупают. Надеюсь, что к людям вернется рациональность без большого потрясения.

Относительно цен все еще считают, что недвижимость переоценена и цены упадут. Не упадут они. Какие-то маленькие изменения могут произойти, но это жизнь.

Внутри государства у Эстонии нет ничего плохого, но если упадут гиганты крупных стран, то цунами, разумеется, пройдет и по нам, но против этого мы особо ничего не можем сделать, кроме как подходить разумно. Так же, как однажды мы все умрем, когда-нибудь придет и новый кризис. Но в ожидании него жить нельзя, тогда жизнь не будет прожита.