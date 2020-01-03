Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман надеется, что 2020 год будет таким, где люди начнут рационально мыслить, пишет Ärileht.
"Так же, как однажды мы все умрем, когда-нибудь придет и новый кризис". Эксперт по недвижимости об итогах ушедшего года и прогнозах на 2020-й
Что было ключевыми словами рынка недвижимости в 2019 году?
Во-первых, стабильность. Со стороны участников рынка не было крупных колебаний. Если пойти внутрь сектора, то самое интересное положение в торговле. Не сходит с повестки дня T1. Это новый береговой ориентир в Таллинне, который ищет свое место. Никто не сомневается, что он точно его найдет.
Что же касается бытовой недвижимости, то нужно разбить сектор пополам. Сначала Таллинн и Харьюмаа вместе с Тарту и затем остальная Эстония. В первом случае идет активная жизнь и цены растут. В то же время предложений вторичного рынка очень мало и разница в цене старых и новых квартир маленькая. Молодым семьям разумнее покупать новую, у которой выше энергоэффективность и которую можно оформить по своему вкусу.
Во-вторых. В бытовой недвижимости также был год заблуждений. Количество сделок в Таллинне и Харьюмаа — 750-900 в месяц. Треть из них составляют квартиры в новостройках. Это задирает статистическую цену. Это вводит в заблуждение, и это заблуждение только усугубляется. Если теперь кто-то хочет продать свою квартиру, то он смотрит среднее по району и исходя из этого ставит цену. Человек, как правило, считает, что его квартира еще и лучше квартиры соседа.
Доля новостроек усиливает заблуждение. Принимают неправильные решения, назначают неправильную цену продажи и вот проблема — сделка не состоится. Люди больше не согласны платить эти ошибочно задранные цены, это не цена свободного рынка, а ошибка в расчетах. Некоторые уже ждут, что "вдруг подешевеет".
Можно сказать, что остальная Эстония делится на передовую и менее передовую. Я бы выделил, например, города Выру и Раквере. Это не так, что вся Эстония опустошается только в сторону Харьюмаа. Есть и другие жизнеспособные районы. Некоторые же города обречены опустеть, там просто нет двигателя развития. Это глобальная тенденция. Раньше для жатвы нужно было 30 человек, сегодня один комбайн делает ту же работу. Бизнес и жизнь другие.
Отдельно выразил бы признание и тому, как трудятся в Кохтла-Ярве с быстро уменьшившимся населением. Там есть государственная гимназия, появятся новые производственные предприятия.
Каким будет на рынке недвижимости 2020 год?
Я не верю, что он будет стабильным. Мы видим парадигматические корректировки. Это вообще может не отражаться на количестве сделок или ценах. Начнем со строительного рынка. 2020 год в более широком плане будет как 15 лет назад, до кризиса — мы поймем, что справимся без иностранной рабочей силы. Я не имею здесь в виду работников ИТ, они нужны извне. Но это изменение образа мышления, что мы справимся и с местным ресурсом.
Предприниматели-арендодатели тоже все больше начнут выходить из туристического сектора. Искать стабильных местных арендаторов. Урбанизация ведь продолжается и спрос сохраняется.
Количество сделок этого не показывает, но некоторые люди ведут себя так, как будто они в эйфории. Все хотят участвовать в бизнесе недвижимости. Хочу верить, что в 2020 году люди сделают внутри себя корректировки — покупки будут совершать в соответствии с реальными нуждами. Если не нужно, то не покупают. Надеюсь, что к людям вернется рациональность без большого потрясения.
Относительно цен все еще считают, что недвижимость переоценена и цены упадут. Не упадут они. Какие-то маленькие изменения могут произойти, но это жизнь.
Внутри государства у Эстонии нет ничего плохого, но если упадут гиганты крупных стран, то цунами, разумеется, пройдет и по нам, но против этого мы особо ничего не можем сделать, кроме как подходить разумно. Так же, как однажды мы все умрем, когда-нибудь придет и новый кризис. Но в ожидании него жить нельзя, тогда жизнь не будет прожита.
Если глобально случится что-то особенное, то местный рынок аренды может быть либо большой бомбой, либо маленьким холостым патроном. Никто не знается, сколько сдающихся в аренду квартир на самом деле. О базе данных таких квартир говорили, но ее очень трудно вести. Следовательно, мы не знаем, сколько на самом деле тех, кто при спаде экономики может попасть под удар, и с одной стороны, это пугает, с другой стороны, для профессионального кретина это очень интересная тенденция, за которой наблюдать.
Интервью полностью читайте в Ärileht.
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