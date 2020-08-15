“Такого не было даже в РФ”. Страсти вокруг Kalevi Panorama не утихают: масштабный проект российского застройщика в центре Таллинна погряз в неудачах

В расположенном в центре Таллинна возле стадиона Kalev комплексе Kalevi Panorama насчитывается 180 квартир. Место хорошее, но продажа не спорится.

Как утверждал ранее в прессе глава Tycoon OÜ, которая и строит Kalevi Panorama, Юрий Петров, банки направляют их потенциальных клиентов к Merko и другим известным фирмам. На самом же деле проблема могла крыться и в разрешении на эксплуатацию, которое было получено лишь недавно, о чем застройщик 21 июля сообщил на своей странице в Facebook. Изменится ли теперь позиция банков? Вряд ли, поскольку застройщик использовал не деньги местных банков, а инвестиции своего материнского предприятия в России.

Следующая загвоздка состоит в том, что Tycoon использует схему, которая в случае со столь масштабными проектами используется редко, а именно — сама является как заказчиком, так и генеральным подрядчиком. Обычно в таких ситуациях выбирается какая-либо сильная фирма, которая хорошо знает рынок и отвечает за то, чтобы весь процесс строительства прошел без сучка и задоринки. Если с каким-то субподрядчиком возникают проблемы, ему находят замену. Tycoon же решила пойти другим путем, как аргументировал Петров, из-за того, что местные дельцы запросили слишком высокую плату.

Об одной проблеме в прессе уже писали. Речь идет о споре между Tycoon и фирмой Conex, возводившей бетонные каркасы. Прения до сих пор ничем не закончились. Если коротко, то конфликт начался с того, что Департамент городского планирования предписал Tycoon остановить строительство. Как пояснил представляющий интересы Conex присяжный адвокат Райко Липсток, из-за отсутствия корректной экспертизы. После этого Tycoon сообщила Conex, что той надо собрать вещи и покинуть объект.

“Работа шла полным ходом. Все было распланировано, и строителям нужно было платить зарплату. Арендована техника. В договоре имелся пункт о неустойке и Conex решила ее востребовать”, — пояснил Липсток.

Tycoon это не понравилось. Фирма стала искать пути избавления от Conex и нашла благодаря вступившей именно в это время в силу поправки к закону о строительстве, где помимо прочего устанавливалось требование о том, что за работы на объекте должен отвечать специалист определенного уровня. Tycoon утверждала, что у Conex такого человека нет. По оценке же Conex, достаточно специалиста 6 уровня. Tycoon утверждала, что необходим 7 уровень. Conex сообщила, что при необходимости может привлечь и специалиста 7 уровня, но Tycoon своего мнения не изменила и известила о прекращении договора. Прения продолжались, пока договор не расторгла уже Conex. Окончательную точку в этих спорах должен поставить суд.