Российский застройщик FSK Lider, владельцем которого является Владимир Воронин, у себя за родине воздвиг десятки многоквартирных домов. Для первого зарубежного проекта компания выбрала Таллинн. Объем инвестиций — десятки миллионов евро, но, несмотря на то, что сами дома уже давно готовы, проблем не счесть, пишет Ärileht.
“Такого не было даже в РФ”. Страсти вокруг Kalevi Panorama не утихают: масштабный проект российского застройщика в центре Таллинна погряз в неудачах
В расположенном в центре Таллинна возле стадиона Kalev комплексе Kalevi Panorama насчитывается 180 квартир. Место хорошее, но продажа не спорится.
Как утверждал ранее в прессе глава Tycoon OÜ, которая и строит Kalevi Panorama, Юрий Петров, банки направляют их потенциальных клиентов к Merko и другим известным фирмам. На самом же деле проблема могла крыться и в разрешении на эксплуатацию, которое было получено лишь недавно, о чем застройщик 21 июля сообщил на своей странице в Facebook. Изменится ли теперь позиция банков? Вряд ли, поскольку застройщик использовал не деньги местных банков, а инвестиции своего материнского предприятия в России.
Следующая загвоздка состоит в том, что Tycoon использует схему, которая в случае со столь масштабными проектами используется редко, а именно — сама является как заказчиком, так и генеральным подрядчиком. Обычно в таких ситуациях выбирается какая-либо сильная фирма, которая хорошо знает рынок и отвечает за то, чтобы весь процесс строительства прошел без сучка и задоринки. Если с каким-то субподрядчиком возникают проблемы, ему находят замену. Tycoon же решила пойти другим путем, как аргументировал Петров, из-за того, что местные дельцы запросили слишком высокую плату.
Об одной проблеме в прессе уже писали. Речь идет о споре между Tycoon и фирмой Conex, возводившей бетонные каркасы. Прения до сих пор ничем не закончились. Если коротко, то конфликт начался с того, что Департамент городского планирования предписал Tycoon остановить строительство. Как пояснил представляющий интересы Conex присяжный адвокат Райко Липсток, из-за отсутствия корректной экспертизы. После этого Tycoon сообщила Conex, что той надо собрать вещи и покинуть объект.
“Работа шла полным ходом. Все было распланировано, и строителям нужно было платить зарплату. Арендована техника. В договоре имелся пункт о неустойке и Conex решила ее востребовать”, — пояснил Липсток.
Tycoon это не понравилось. Фирма стала искать пути избавления от Conex и нашла благодаря вступившей именно в это время в силу поправки к закону о строительстве, где помимо прочего устанавливалось требование о том, что за работы на объекте должен отвечать специалист определенного уровня. Tycoon утверждала, что у Conex такого человека нет. По оценке же Conex, достаточно специалиста 6 уровня. Tycoon утверждала, что необходим 7 уровень. Conex сообщила, что при необходимости может привлечь и специалиста 7 уровня, но Tycoon своего мнения не изменила и известила о прекращении договора. Прения продолжались, пока договор не расторгла уже Conex. Окончательную точку в этих спорах должен поставить суд.
“Сейчас в суде идут споры относительно того, чье прекращение договора считать действительным”, — пояснил Липсток. На кону сумма в более чем полмиллиона евро.
Далее у Tycoon появились проблемы с клиентами. Несколько купивших квартиры в Kalev Panrama людей сказали изданию, что им, например, пришлось перекрашивать стены, поскольку малярные работы не выдерживали никакой критики.
Возник у Tycoon конфликт и с изготовителем балконных ограждений AS Windoor, которая требует объявить застройщика Kalevi Panorama банкротом (в отношении самой Windoor начато производство о санации). Сумма договора составляла 420 000 евро, из которых не выплачено чуть более 100 000 евро. Прения касаются восьми лоджий, которые AS Windoor не смогла установить в срок, поскольку, по ее утверждению, здание не соответствовало проекту и тамбуры лоджий нуждались в переделке. Все началось в 2019 году, а 28 февраля 2020 года Windoor прислала Tycoon сообщение о расторжении договора и предупреждение о банкротстве. Tycoon решила продолжить борьбу.
В представленных суду документах Windoor утверждала, что долги Tycoon составляют в общей сложности 19 млн евро и что строительство заморожено на непределенное время из-за долгов субподрядчикам, а непроданное имущество не является ликвидным, поскольку банки отказываются финансировать потенциальных покупателей. Tycoon же парировала, что о неплатежеспособности речи не идет и что разногласия сторон вызваны качеством работ. По утверждению застройщика, именно из-за качества они не смогли принять работы. Прения продолжаются.
Ни представители Conex, ни представители Windoor не пожелали комментировать тему в прессе.
Но и это еще не все. По данным издания, спор возник и с Rekman OÜ, которая отвечала за установку стеклянных фасадов. Проблема практически та же, что и у Windoor: сначала Tycoon деньги платила, но последние счета остались неоплаченными, тоже из-за претензий к качеству. Общая сумма договора составляет 2, 6 млн евро. Суд неизбежен.
К настоящему моменту из 180 квартир Kalevi Panorama продано 88, забронирована 21.
Год назад Юрий Петров говорил, что эстонски банки отказывают потенциальным клиентам в кредите на покупку данной недвижимости. “Люди идут в банк за кредитом, а им говорят, что лучше бы это была квартира от Merko или другого застройщика. Мне сложно сказать, с чем это связано. Может, они специально содействуют предприятиям, которые берут у них кредиты”, — предположил Петров.
Деятельность Tycoon в Эстонии полна приключений. Вдобавок ко всему выше сказанному можно привести еще один случай, когда проводившая для фирмы аудит Айви Веллесте была лишена лицензии советом по надзору за аудиторской деятельностью. Несмотря на это, отчеты удалось заверить в коммерческом регистре, и фирмам (пострадала не только Tycoon) пришлось переделывать документы. По оценке Петрова, нанесенный предприятии ущерб составил около 20 000 евро.
“Такого не было даже в России. Мы притягиваем мошенников”, — сказал он год назад.
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