Таллинн снизил цены на аренду недвижимости в Старом городе

“В последний месяц мы сдали в аренду несколько бизнес-площадей, находящихся в Кесклинне. Несмотря на сложное время, интерес к аренде бизнес-площадей по-прежнему существует. Со своей стороны, мы пошли предпринимателям на встречу настолько, насколько это было возможно и снизили начальную цену большей части сдаваемых в аренду площадей”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Начальная цена аренды бизнес-помещения по адресу Пярнуское шоссе, 8 / Вяйке-Карья, 8 (333,8 м2) была снижена до 6 евро за квадратный метр. Начальная цена помещения, находящегося на первом этаже по адресу Раэкоя платс, 16 / Вене, 3 (74м2) теперь составляет 35 евро за квадратный метр. По адресу Суур-Карья, 21 предлагаются помещения первого (132,9 м2), второго (148 м2) и третьего этажа (1466 м2). Начальная цена снижена до 5 евро за квадратный метр. Эти помещения можно арендовать по-отдельности. Вполовину, до 75 евро за м2, была снижена начальная цена за небольшое помещение по адресу Виру, 20.

Управа сдала недавно в аренду бизнес-площади по адресу Пярнуское шоссе, 125, часть помещения на втором этаже по адресу Рауа, 1 / Пронкси, 6, а также помещения на первом этаже по адресу Нунне, 1. Кроме этого, на аукцион выставлены помещения по адресу Келери, 8 / Весивярава, 7 по начальной цене 6 евро за квадратный метр, небольшое помещение по адресу Кунинга, 2 по начальной цене 35 евро/м2, Мюнди, 2 / Раекоя платс, 10 / Сайаканг, 1 (77,6 м2) и помещение по адресу Пикк, 41/1 (161 м2) по начальной цене 6 евро за квадратный метр.

Помещения можно осмотреть, предварительно зарегистрировавшись по телефону 645 7237 и 5688 5688. Предложения нужно передать в закрытом конверте в отдел недвижимости Управы района Кесклинн (Нунне, 18, третий этаж, кабинет 304) до 12.00 14 октября. Конверты будут публично вскрыты в этот же день в 12.15 в зале управы.

“Мы ждем в Старый город предприятия, которые готовы предлагать эстонские оригинальные товары и услуги. Именно к таким товарам и услугам проявляют большой интерес местные жители и гости Таллинна”, — добавила старейшина района Кесклинн.