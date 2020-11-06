Таллиннские гостиницы продолжают предлагать долгосрочное проживание по цене аренды квартиры

По словам директора столичного отеля CityBox Tallinn Теэле Лепп, сегодня главные постояльцы гостиницы — местные туристы, да и тех не слишком много, и чтобы “выжить”, отель начал предлагать услугу длительного размещения по выгодной цене — по сути, стоимость проживания в гостинице оказалась ниже, чем аренда столичной квартиры, ведь к аренде прибавляются материальные расходы в виде коммунальных платежей и физические усилия в виде уборки.

“Долгосрочное размещение — довольно популярная услуга. У нас есть на выбор одно- и двухместные номера, и большая часть клиентов здесь — эстоноземельцы. Это работающие в Таллинне, но живущие за его пределами, студенты и те, кто переезжает обратно в столицу и находится в поиске постоянного жилья. По сути, эта акция помогает нам немного снизить убытки, хотя она и не особо прибыльная. Нельзя с точностью определить число таких клиентов. Они есть, но, конечно, не заполняют весь отель”, — сообщила Лепп.

Аналогичная акция действует, в частности, и в гостинице Go Hotell Shnelli — по мнению исполнительного директора отеля Альвера Пупарта, многие гостиницы зиму все равно не переживут: “Есть люди, кому эта услуга интересна — у нас долгосрочными клиентами заняты 15-20 номеров. Но в финансовом смысле это особо не спасает. Скорее, помогает оставаться на виду, запускать рекламу и попадать в новостные программы”.

“Вопрос в другом. Таллинн кишит супер-предложениями по размещению, за 30-40 евро можно переночевать в очень презентабельной гостинице. И непонятно, куда еще дешевле может стоить ночь в отеле. Зима для нас всегда была самым сложным временем года, а в этом году — особенно, ведь и за лето не удалось накопить ресурс. Подозреваю, что вскоре одна за другой будут появляться новости о банкротстве отелей”, — сказал Пупарт.

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