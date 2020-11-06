В условиях резкого сокращения зарубежного турпотока из-за пандемии некоторые таллиннские гостиницы дополнили список предлагаемых услуг долгосрочной арендой номеров, при которой стоимость месячного проживания оказывается ниже, чем при аренде квартиры, передает RusERR со ссылкой на радионовости ERR.
Таллиннские гостиницы продолжают предлагать долгосрочное проживание по цене аренды квартиры
По словам директора столичного отеля CityBox Tallinn Теэле Лепп, сегодня главные постояльцы гостиницы — местные туристы, да и тех не слишком много, и чтобы “выжить”, отель начал предлагать услугу длительного размещения по выгодной цене — по сути, стоимость проживания в гостинице оказалась ниже, чем аренда столичной квартиры, ведь к аренде прибавляются материальные расходы в виде коммунальных платежей и физические усилия в виде уборки.
“Долгосрочное размещение — довольно популярная услуга. У нас есть на выбор одно- и двухместные номера, и большая часть клиентов здесь — эстоноземельцы. Это работающие в Таллинне, но живущие за его пределами, студенты и те, кто переезжает обратно в столицу и находится в поиске постоянного жилья. По сути, эта акция помогает нам немного снизить убытки, хотя она и не особо прибыльная. Нельзя с точностью определить число таких клиентов. Они есть, но, конечно, не заполняют весь отель”, — сообщила Лепп.
Аналогичная акция действует, в частности, и в гостинице Go Hotell Shnelli — по мнению исполнительного директора отеля Альвера Пупарта, многие гостиницы зиму все равно не переживут: “Есть люди, кому эта услуга интересна — у нас долгосрочными клиентами заняты 15-20 номеров. Но в финансовом смысле это особо не спасает. Скорее, помогает оставаться на виду, запускать рекламу и попадать в новостные программы”.
“Вопрос в другом. Таллинн кишит супер-предложениями по размещению, за 30-40 евро можно переночевать в очень презентабельной гостинице. И непонятно, куда еще дешевле может стоить ночь в отеле. Зима для нас всегда была самым сложным временем года, а в этом году — особенно, ведь и за лето не удалось накопить ресурс. Подозреваю, что вскоре одна за другой будут появляться новости о банкротстве отелей”, — сказал Пупарт.
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