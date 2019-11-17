Как выяснилось из европейского исследования, процессы сегрегации в Таллинне среди остальных столиц Европы протекают быстрее всего. Продолжение сегрегации в таком же темпе приведет к расколу населения Таллинна и окажет разрушительное влияние на экономику уже через пару десятков лет. По оценкам специалистов, у Эстонии есть и время, и работающие решения для предотвращения проблемы.
Таллинну угрожает социальная и пространственная сегрегация. Среди причин — дорогие цены на недвижимость и новострой
Исследование “Socio-Economic segregation in European capital cities. East meets West” (“Социально-экономическая сегрегация в столицах Европы. Восток встречает Запад”), проведенное при участии профессора географии населения Тартуского университета Тийта Таммару, показало, что процессы сегрегации в столице Эстонии Таллинне протекают с наибольшей в Европе скоростью.
Это означает, что более обеспеченное и менее обеспеченное население селится в разных районах и все больше и быстрее дистанцируется друг от друга. Положение дел в Таллинне усугубляется еще и тем, что сегрегация носит также и этнический характер.
Выступая на конференции Союза архитекторов Эстонии “Разделенные пространства” Тийт Таммару рассказал, что уровень социально-экономической и пространственной сегрегации в Таллинне почти в два раза выше, чем у соседей в Риге и Вильнюсе. “Этническая разобщенность в Таллинне также выше, чем в других столицах стран Балтии, а общая сегрегация увеличивается значительно быстрее”, — добавил Таммару.
Конфронтации, причиняемые сегрегацией, через пару десятков лет обойдутся обществу очень дорого и разрушающе скажутся на экономике и целостности общества: снизится конкурентоспособность города, возникнут новые социальные проблемы, возрастут преступность и культурная отчужденность. Высокие цены на недвижимость в центре города при этом работают катализатором городского расползания, что также увеличивает нагрузку на общество, исходящую из ошибок пространственного планирования.
“Если мы ничего не предпримем, то через 20-30 лет Таллинн окажется в такой же ситуации, как сегодня Париж или другие крупные европейские города, страдающие под давлением сегрегации, — сказал вице-президент Союза архитекторов Эстонии и организатор конференции Андро Мянд. — Хорошая новость заключается в том, что у нас еще есть время предотвратить самое худшее и внедрить в Таллинне лучшие европейские практики, вместо повторения чужих ошибок”.
Одними из основных факторов сегрегации являются углубляющееся экономическое неравенство и царящий на таллиннском рынке недвижимости бум нового строительства. “Людям с небольшим достатком все сложнее выходить на рынок недвижимости, и они концентрируются в районах с более низкими ценами и старым жилым фондом. Прежде всего мы говорим о Ласнамяэ и Вяйке-Ыйсмяэ, — пояснил Мянд. — Социальные дома, сооружаемые городом и предназначенные для людей, нуждающихся в социальной поддержке, концентрируются в тех же районах, что в свою очередь усугубляет социально-экономическую замкнутость”.
“Новое строительство способствует сегрегации больше, чем, например, реновация построенных в прежние времена многоквартирных домов. Здесь мы должны думать, на чем фокусироваться в будущем: продолжать строить новое жилье и позволять городу расползаться, или модернизировать имеющийся жилой фонд, финансово для многих более доступный. Последний вариант — более быстрый, дешевый и экологичный способ замедлить сегрегацию”, — сказал Тийт Таммару.
“Еще один эффективный способ — не концентрировать нуждающихся в социальной помощи людей на одной территории, как сегодня, увы, происходит в связи со строительством социальных домов преимущественно в Ласнамяэ. Мы могли бы перенять опыт наших соседей в Хельсинки, где город оперирует муниципальными съемными квартирами, рассредоточенными по всему Хельсинки и по совершенно обычным домам, что позволяет избегать возникновения замкнутых групп жителей с низким доходом”, — добавил Андро Мянд. Тийт Таммару отметил, что подобная программа городских квартир только на первый взгляд кажется дорогой инвестицией, но через пять-десять лет она принесет городу доход, как это подтверждает опыт Хельсинки.
Еще одной существенной мерой против сегрегации Андро Мянд называет качественные и современные архитектуру и общественное пространство. “Очень многие европейские города при планировании социального жилья проводят архитектурные конкурсы и именно общественный сектор является в этой сфере локомотивом”, — пояснил Мянд. Благодаря тому, что в Таллинне очень много типовых домов, проектирование и техническая реализация их реновации могли бы быть максимально стандартизированы, что в свою очередь оставило бы больше пространства и ресурсов для достойных архитектурных решений.
“Люди, которые не имеют финансовых возможностей выйти на рынок недвижимости, также ценят архитектуру жилых зданий и нуждаются в достойной жилой среде, которая влияет на установки и поведение людей. В мире полно примеров того, как при более продуманном планировании жизненной среды можно бороться с социальными проблемами. У Таллинна для этого есть все предпосылки”, — добавил Андро Мянд.
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