Таллинну угрожает социальная и пространственная сегрегация. Среди причин — высокие цены на недвижимость и новострой

“Если мы ничего не предпримем, то через 20-30 лет Таллинн окажется в такой же ситуации, как сегодня Париж или другие крупные европейские города, страдающие под давлением сегрегации, — сказал вице-президент Союза архитекторов Эстонии и организатор конференции Андро Мянд. — Хорошая новость заключается в том, что у нас еще есть время предотвратить самое худшее и внедрить в Таллинне лучшие европейские практики, вместо повторения чужих ошибок”.

Одними из основных факторов сегрегации являются углубляющееся экономическое неравенство и царящий на таллиннском рынке недвижимости бум нового строительства. “Людям с небольшим достатком все сложнее выходить на рынок недвижимости, и они концентрируются в районах с более низкими ценами и старым жилым фондом. Прежде всего мы говорим о Ласнамяэ и Вяйке-Ыйсмяэ, — пояснил Мянд. — Социальные дома, сооружаемые городом и предназначенные для людей, нуждающихся в социальной поддержке, концентрируются в тех же районах, что в свою очередь усугубляет социально-экономическую замкнутость”.

“Новое строительство способствует сегрегации больше, чем, например, реновация построенных в прежние времена многоквартирных домов. Здесь мы должны думать, на чем фокусироваться в будущем: продолжать строить новое жилье и позволять городу расползаться, или модернизировать имеющийся жилой фонд, финансово для многих более доступный. Последний вариант — более быстрый, дешевый и экологичный способ замедлить сегрегацию”, — сказал Тийт Таммару.

“Еще один эффективный способ — не концентрировать нуждающихся в социальной помощи людей на одной территории, как сегодня, увы, происходит в связи со строительством социальных домов преимущественно в Ласнамяэ. Мы могли бы перенять опыт наших соседей в Хельсинки, где город оперирует муниципальными съемными квартирами, рассредоточенными по всему Хельсинки и по совершенно обычным домам, что позволяет избегать возникновения замкнутых групп жителей с низким доходом”, — добавил Андро Мянд. Тийт Таммару отметил, что подобная программа городских квартир только на первый взгляд кажется дорогой инвестицией, но через пять-десять лет она принесет городу доход, как это подтверждает опыт Хельсинки.