Теперь получить жилищный кредит можно прямо в интернет-банке Swedbank

По словам руководителя сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма, около 600 человек в месяц берут кредит на покупку жилья в Swedbank. Прежде всего, обновление означает, что им будет удобнее подписывать кредитный договор, что сделает покупку жилья более быстрой и удобной.

“Новая нормальность заключается в том, что кредитные консультации проводятся по телефону, а кредитный договор заключается через интернет-банк. Это решение было очень хорошо принято клиентами. Если в соглашении участвуют несколько сторон, мы общаемся через конференц-связь, чтобы предоставить соответствующие разъяснения всем сторонам соглашения. С кредитным договором можно ознакомиться до его подписания, а затем его можно найти в интернет-банке”, — пояснила Пяргма.

Начиная с сентября 2015 года, клиенты, оформившие жилищный кредит в Swedbank, могут изменить платёжный день по своему кредитному договору в рамках одного месяца, а также сменить расчётный счёт, с которого производятся платежи по кредиту. Эти изменения могут быть сделаны бесплатно и неограниченное количество раз в год.

В среде самообслуживания также можно полностью или частично досрочно погасить кредит. Наиболее популярным является частичное досрочное погашение, которое осуществляется более пятисот раз в месяц. Изменение платёжного дня производится около 80 раз в месяц, до 900 в год.