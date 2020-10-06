Теперь владельцы могут без разрешения выписывать из своей недвижимости зарегистрированных там людей

"В электронном регистре народонаселения в качестве новой услуги у владельцев недвижимости добавилась возможность посмотреть, кто проживает на их жилплощади, — передает RusERR слова Энел Пунгас из отдела по делам народонаселения Министерства внутренних дел, сказанные в утренней радиопередаче Vikerraadio. — До сих пор этот вопрос приходилось решать через местное самоуправление".

Если выяснится, что в помещениях владельца зарегистрированы люди, которые на самом деле не живут там, то собственник недвижимости может выписать их, пояснила Пунгас.

Арендаторы зачастую хотят зарегистрировать свое место жительства в съемной квартире, как правило, владельцы — против этого.

"Закон позволяет зарегистрировать место жительства непосредственно в местном самоуправлении без арендодателя, — сказала Пунгас. — Однако требование согласия владельца недвижимости все-таки существует".

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