1 мая в Латвии вступили в силу поправки к закону о налогах и пошлинах, согласно которым использование наличных денег в сделках с недвижимостью отныне запрещено, передает DELFI БИЗНЕС со ссылкой на LETA.
Только через банк: в Латвии вступил в силу запрет на наличные расчеты при сделках с недвижимостью
Согласно формулировке поправок, “всем налогоплательщикам, включая физических лиц, не ведущих хозяйственную деятельность, не разрешается производить сделки по отчуждению недвижимости посредством наличных расчетов”.
Новые правила должны помочь в борьбе с фиктивными сделками, когда стороны в действительности приобретают недвижимость за большую сумму, чем указано в сделке.
Возможность совершать крупные сделки с наличными увеличивает риск отмывания денег и мошенничества, указано в аннотации законопроекта. Также это усложняет работу налоговой администрации и при таких сделках сложно доказать, что она действительно состоялась.
На данный момент за сделку меньше 7200 евро можно заплатить наличными деньгами. После вступления вышеописанных поправок это правило будет отменено.
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