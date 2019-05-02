02.05.2019, 14:48

Только через банк: в Латвии вступил в силу запрет на наличные расчеты при сделках с недвижимостью


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Только через банк: в Латвии вступил в силу запрет на наличные расчеты при сделках с недвижимостью
Фото: Shutterstock

1 мая в Латвии вступили в силу поправки к закону о налогах и пошлинах, согласно которым использование наличных денег в сделках с недвижимостью отныне запрещено, передает DELFI БИЗНЕС со ссылкой на LETA.

Согласно формулировке поправок, “всем налогоплательщикам, включая физических лиц, не ведущих хозяйственную деятельность, не разрешается производить сделки по отчуждению недвижимости посредством наличных расчетов”.

Новые правила должны помочь в борьбе с фиктивными сделками, когда стороны в действительности приобретают недвижимость за большую сумму, чем указано в сделке.

Возможность совершать крупные сделки с наличными увеличивает риск отмывания денег и мошенничества, указано в аннотации законопроекта. Также это усложняет работу налоговой администрации и при таких сделках сложно доказать, что она действительно состоялась.

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На данный момент за сделку меньше 7200 евро можно заплатить наличными деньгами. После вступления вышеописанных поправок это правило будет отменено.

Фото: Shutterstock

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