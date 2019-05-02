Только через банк: в Латвии вступил в силу запрет на наличные расчеты при сделках с недвижимостью

Согласно формулировке поправок, “всем налогоплательщикам, включая физических лиц, не ведущих хозяйственную деятельность, не разрешается производить сделки по отчуждению недвижимости посредством наличных расчетов”.

Новые правила должны помочь в борьбе с фиктивными сделками, когда стороны в действительности приобретают недвижимость за большую сумму, чем указано в сделке.

Возможность совершать крупные сделки с наличными увеличивает риск отмывания денег и мошенничества, указано в аннотации законопроекта. Также это усложняет работу налоговой администрации и при таких сделках сложно доказать, что она действительно состоялась.

На данный момент за сделку меньше 7200 евро можно заплатить наличными деньгами. После вступления вышеописанных поправок это правило будет отменено.

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