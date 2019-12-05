ТОП 10 | Самые дорогие дома Эстонии из выставленных на продажу. Цены космические!

Ohtu mõis Kinnisvara24

Мыза Охту была построена в XVIII веке Хейнрихом вон Курселлем. От других мыз эту отличает уникальность источников тепла — изразцовых печей. Две находящиеся в зале печи отреставрированы. В фойе находится уникальный камин 1654 года, который считается самым старым скульптурным камином в Эстонии.

Выставленный на продажу мызовый комплекс состоит из дома для господ, амбара, конюшни и каретника. На земле находится парк и пруд. Всего в мызе 23 комнаты.

В 2016 году Eesti Mõisate Ühendus присвоило мызе Охту титул лучшей культурной мызы.

6. Пикк, 49, Старый город. Цена: 2,5 млн евро

Pikk tn 49, Vanalinn Kinnisvara24

Pikk 49 Residence находится в здании 1700 года постройки. Интерьер переплетает в себе современные и исторические элементы. Во всех апартаментах есть стиральная машина, приватная ванная с феном и жилая комната. Во многих апартаментах имеется и отдельная спальня. Всего в отеле восемь апартаментов, а также офисное помещение и банный комплекс на нижнем этаже с подогревом пола. Площадь апартаментов — от 45 до 80 м2, в которых можно разместить от одного до четырех человек. Есть апартаменты, в которых можно разместить до шести человек.

5. Мийдуранна теэ, 25, Виймси . Цена: 2,6 млн евро

Miiduranna tee 25 Kinnisvara24

В одной части вилла является двух-, в другой трехэтажной. На первом этаже расположен представительский холл с двумя гардеробами, две спальни, галерея, баня, большое бытовое помещение и туалет с ванной. Из одной спальни можно пройти на веранду.

На втором этаже находятся просторная жилая комната, кухня и четрые террасы различной величины. Также здесь располагается спальня king-size с ванной и гардеробом.

На нулевом этаже находятся гараж на два автомобиля, прихожая, несколько кладовок, техническое помещение, винный погреб с помещением для отдыха и хозяйственных нужд, помещение для хобби, туалет и банный комплекс со спортивным залом.