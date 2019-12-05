В списке самых дорогих домов Эстонии, выставленных на продажу, нет ни одного дома стоимостью менее двух миллионов евро. Смотрите сами!
ТОП 10 | Самые дорогие дома Эстонии из выставленных на продажу. Цены космические!
10. Мадисе теэ, деревня Мийдуранна . Цена: 2 млн евро
В доме площадью 492 м2 имеется кондиционер и проходящая через весь дом музыкальная система. Класса энергосбережения В. На первом этаже расположена зона СПА. Здесь есть бассейн с подогревом и баня. Из СПА-зоны открывается выход на террасу с видом на море. В туалетах и ванных комнатах использован итальянский мрамор. В доме всего шесть комнат.
9. Мерираху, 81, Ыйсмяэ, Хааберсти. Цена: 2 млн евро
Дом в стиле модерн построен в 2010 году. Его планировка хорошо продумана. Двухэтажный дом очень просторный, его жилая площадь составляет в общей сложности 329,4 м2. Сердцем жилища служит просторная гостиная, высота потолков которой достигает семи метров. В здании используется система умного дома: освещение, отопление, камеры и прочее можно регулировать дистанционно при помощи интернета. В доме четыре комнаты.
8. Мерираху, Ыйсмяэ, район Хааберсти. . Цена: 2,3 млн евро
Сердцем расположившейся на участке площадью 2042 м2 виллы является купольный зал в форме квадрата, вокруг которого находятся кухня, жилые и подсобные помещения и гараж. На втором этаже находятся комната для хобби, кабинет и спальни с ванными комнатами и гардеробами. Прекрасный вид на море. В доме шесть комнат.
7. Мыза Охту, Ляэне-Вирумаа. Цена: 2,5 млн евро
Мыза Охту была построена в XVIII веке Хейнрихом вон Курселлем. От других мыз эту отличает уникальность источников тепла — изразцовых печей. Две находящиеся в зале печи отреставрированы. В фойе находится уникальный камин 1654 года, который считается самым старым скульптурным камином в Эстонии.
Выставленный на продажу мызовый комплекс состоит из дома для господ, амбара, конюшни и каретника. На земле находится парк и пруд. Всего в мызе 23 комнаты.
В 2016 году Eesti Mõisate Ühendus присвоило мызе Охту титул лучшей культурной мызы.
6. Пикк, 49, Старый город. Цена: 2,5 млн евро
Pikk 49 Residence находится в здании 1700 года постройки. Интерьер переплетает в себе современные и исторические элементы. Во всех апартаментах есть стиральная машина, приватная ванная с феном и жилая комната. Во многих апартаментах имеется и отдельная спальня. Всего в отеле восемь апартаментов, а также офисное помещение и банный комплекс на нижнем этаже с подогревом пола. Площадь апартаментов — от 45 до 80 м2, в которых можно разместить от одного до четырех человек. Есть апартаменты, в которых можно разместить до шести человек.
5. Мийдуранна теэ, 25, Виймси . Цена: 2,6 млн евро
В одной части вилла является двух-, в другой трехэтажной. На первом этаже расположен представительский холл с двумя гардеробами, две спальни, галерея, баня, большое бытовое помещение и туалет с ванной. Из одной спальни можно пройти на веранду.
На втором этаже находятся просторная жилая комната, кухня и четрые террасы различной величины. Также здесь располагается спальня king-size с ванной и гардеробом.
На нулевом этаже находятся гараж на два автомобиля, прихожая, несколько кладовок, техническое помещение, винный погреб с помещением для отдыха и хозяйственных нужд, помещение для хобби, туалет и банный комплекс со спортивным залом.
4. Рюйтли, 16, Старый город . Цена: 2,8 млн евро
В двухэтажном здании в общей сложности 30 комнат. Общая площадь дома составляет 1320 м2.
3. Някинейу теэ, Меремыйза. Цена: 2,99 млн евро
Вилла построена в 2008 году и продается со всем убранством. В доме в общей сложности семь комнат, пять из них — спальни. Из всех комнат открывается вид на море. Сам участок граничит с морем.
2. Козе теэ, 2 Маарьямяэ, Пирита. Цена: 3,3 млн евро
В трехэтажном доме 12 комнат и балкон площадью 20 м2. Здание находится в 250 метрах от моря. Его площадь составляет 645 м2 .
1. Мыза Кыуэ. Цена: 3,8 млн
Мыза Кыуэ — одна из старейших рыцарских мыз Харьюмаа. Первые упоминания о мызе датированы 1241 годом. В 1832 году мыза принадлежала мореплавателю Отто ван Коцебу. Его записки о путешествиях легли в основу внутреннему убранству мызы.
К мызе прилагает грунт площадью около 15 га, из которых примерно 8,5 га — лес.
Советуем прочитать:
ФОТО | Домик в деревне. Смотрите, какое прекрасное жилье можно купить в Эстонии в сельской местности!
Хорошее ли сейчас время для покупки недвижимости?
«Честно скажу, влюбился быстро»: Рокфеллер женится на россиянке
Реакция Соловьёва на неожиданную смерть Исаева
Нашли тело в реке: подробности убийства пропавшей школьницы
Не надо сажать: мать вступилась за доцента-убийцу