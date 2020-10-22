ТОП-5 мест, в которых жители Эстонии опасаются покупать жилье

1) Места, расположенные в непосредственной близости к кладбищам

Руководитель службы оценки Pindi Kinnisvara Андрес Тедер сказал, что хотя и говорят, что бояться стоит, скорее, живых, чем покойников, однако жить рядом с местом упокоения никто так просто не пожелает. “Несмотря на то, что рядом с кладбищами расположены, как правило, тихие районы с живописной природой, большинство людей все же не представляют, что им придется темной ночью проходить мимо могильных плит”, — сказал он.

2) Районы, прилегающие к складским и производственным комплексам

“Любая индустриальная среда в большей или меньшей степени вызывает загрязнение окружающей среды — будь то шум, выбросы в воздух остаточных продуктов производства или неприятный запах. Кроме того, в вечерне время в таких районах возникает ощущение гнетущего безлюдья. Для того чтобы продать жилье, расположенное рядом с заводами или складами, приходится снижать цену”, — пояснил Тедер.

3) Рядом с высоковольтными линиями электропередачи /подстанциями / вышками операторов связи

“Непосредственно под высоковольтными линиями и без того не разрешают строить жилые дома, поскольку проистекающую от них угрозу удалось обосновать также и с научной точки зрения. Опасения по поводу возможного негативного влияния исходящего от этих объектов излучения отпугивает некоторых людей даже от расположенных на расстоянии целых ста метров подстанций, невзирая на то, что все они надежно экранированы. В то же время, как это ни парадоксально, некоторые люди вообще не боятся пользоваться, например, бытовыми микроволновыми печами, — заметил Тедер. — Однако ясно одно: в поисках подходящего жилья люди стремятся селиться как можно дальше от электрических сетей, считая, что электрокоммуникации могут представлять угрозу как потенциальный и невидимый враг”, — добавил он.

4) Близость мусорных свалок

“Проживание рядом с активно действующей мусорной свалкой может быть очень неприятным, поскольку ветер, дующий из неблагоприятного направления, несет в дом крайне неприятные запахи. Это же касается и расположенных в сельских регионах сельскохозяйственных предприятий. Вместе с тем, мы каждый день встречаем таких людей, которые обходят стороной участки, расположенные недалеко от давным-давно закрытых свалок, отказываясь покупать дом, расположенный даже на расстоянии километра от них”, — сказал Тедер.