ТОП-5 стран, где можно выгодно приобрести квартиру на берегу моря

Жить на морском побережье мечтают многие, но большинство считает это запредельной роскошью. И перестает думать о недвижимости за рубежом, даже не взглянув на цены. А они, на самом деле, радуют в последние годы. К тому же, у вас появляется возможность провести отличный отпуск в собственной квартире на побережье и заработать на аренде, передает Offshoreview.