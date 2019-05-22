22.05.2019, 14:52

ТОП-5 стран, где можно выгодно приобрести квартиру на берегу моря


Фото: Pixabay
Фото: Pixabay
EST 18
Болгария: квартира на…
ТОП-5 стран, где можно выгодно приобрести квартиру на берегу моря
Фото: Pixabay

Жить на морском побережье мечтают многие, но большинство считает это запредельной роскошью. И перестает думать о недвижимости за рубежом, даже не взглянув на цены. А они, на самом деле, радуют в последние годы. К тому же, у вас появляется возможность провести отличный отпуск в собственной квартире на побережье и заработать на аренде, передает Offshoreview.

Даже если сдавать туристам жилье в ваши планы не входит, апартаменты в курортном городе — отличное капиталовложение. Мы проанализировали рынок зарубежной недвижимости и узнали, где купить квартиру подешевле на берегу моря.


Болгария: квартира на…
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