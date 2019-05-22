Жить на морском побережье мечтают многие, но большинство считает это запредельной роскошью. И перестает думать о недвижимости за рубежом, даже не взглянув на цены. А они, на самом деле, радуют в последние годы. К тому же, у вас появляется возможность провести отличный отпуск в собственной квартире на побережье и заработать на аренде, передает Offshoreview.
22.05.2019, 14:52
ТОП-5 стран, где можно выгодно приобрести квартиру на берегу моря
Даже если сдавать туристам жилье в ваши планы не входит, апартаменты в курортном городе — отличное капиталовложение. Мы проанализировали рынок зарубежной недвижимости и узнали, где купить квартиру подешевле на берегу моря.