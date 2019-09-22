На протяжении последних лет происходила активная скупка недвижимости, что в большинстве крупных городов вызвало полный дефицит предложения.
22.09.2019, 08:00
Тотальный дефицит: количество объектов недвижимости начинает подходить к концу!
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что активное приобретение квартир с целью сдачи в аренду, а также сохранение старой недвижимости при приобретении нового жилья в качестве съемной площади привело к существенному ограничению выбора выставленных на продажу квартир. “Во многих городах Эстонии зафиксирован рекордно низкий уровень предложений, что влечет за собой весьма агрессивный рост цен — говоря экономическим языком, рынок в настоящий момент является тотальным рынком продавцов”, — продолжил он.
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|ТАБЛИЦА: количество предлагаемых квартир
|город
|исторический максимум
|сентябрь 2019 г.
|снижение %
|Таллинн
|11013
|4167
|-62,2
|Тарту
|2820
|1046
|-62,9
|Пярну
|1546
|746
|-51,7
|Нарва
|1034
|618
|-40,2
|Кохтла-Ярве
|707
|285
|-59,7
|Йыхви
|222
|117
|-47,3
|Раквере
|338
|77
|-77,2
|Вильянди
|385
|106
|-72,5
|Пайде
|136
|34
|-75,0
|Валга
|311
|29
|-90,7
|Выру
|495
|53
|-89,3
|Курессааре
|226
|73
|-67,7
|Хаапсалу
|309
|78
|-74,8
|Рапла
|84
|32
|-61,9
|Кярдла
|23
|5
|-78,3
|Пыльва
|144
|15
|-89,6
|Йыгева
|148
|24
|-83,8
|Источник: kv.ee
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