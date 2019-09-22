Тотальный дефицит: количество объектов недвижимости начинает подходить к концу!

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что активное приобретение квартир с целью сдачи в аренду, а также сохранение старой недвижимости при приобретении нового жилья в качестве съемной площади привело к существенному ограничению выбора выставленных на продажу квартир. “Во многих городах Эстонии зафиксирован рекордно низкий уровень предложений, что влечет за собой весьма агрессивный рост цен — говоря экономическим языком, рынок в настоящий момент является тотальным рынком продавцов”, — продолжил он.