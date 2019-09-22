22.09.2019, 08:00

Тотальный дефицит: количество объектов недвижимости начинает подходить к концу!


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EST
Тотальный дефицит: количество объектов недвижимости начинает подходить к концу!
Unsplash

На протяжении последних лет происходила активная скупка недвижимости, что в большинстве крупных городов вызвало полный дефицит предложения.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что активное приобретение квартир с целью сдачи в аренду, а также сохранение старой недвижимости при приобретении нового жилья в качестве съемной площади привело к существенному ограничению выбора выставленных на продажу квартир. “Во многих городах Эстонии зафиксирован рекордно низкий уровень предложений, что влечет за собой весьма агрессивный рост цен — говоря экономическим языком, рынок в настоящий момент является тотальным рынком продавцов”, — продолжил он.

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ТАБЛИЦА: количество предлагаемых квартир
городисторический максимумсентябрь 2019 г.снижение %
Таллинн110134167-62,2
Тарту28201046-62,9
Пярну1546746-51,7
Нарва1034618-40,2
Кохтла-Ярве707285-59,7
Йыхви222117-47,3
Раквере33877-77,2
Вильянди385106-72,5
Пайде13634-75,0
Валга31129-90,7
Выру49553-89,3
Курессааре22673-67,7
Хаапсалу30978-74,8
Рапла8432-61,9
Кярдла235-78,3
Пыльва14415-89,6
Йыгева14824-83,8
Источник: kv.ee
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