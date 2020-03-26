Тренд времен кризиса вернулся: при покупке дома — автомобиль в подарок

Так, в объявлении на порталах недвижимости и в бумажной версии Äripäev предлагается купить дом со скидкой в 25 тысяч евро и получить в подарок новый Citröen C3 стоимостью в 12 тысяч евро.

Девелопер Калев Тамм объяснил это предложением тем, что речь идет о единичном предложении со скидкой только для трех домов, а машина предлагается для того, чтобы покупатель не думал еще и о покупке машины, ведь дома находятся в 14 км от города.

“Интерес очень большой, и верю, что эти три дома будут очень быстро проданы. Начинается весна — обычно активный сезон для продажи домов, а готовых домов предлагается мало, в отличие от квартир”, — пояснил Тамм.

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