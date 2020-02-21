Улучшение уровня жизни или новый экономический кризис? Эксперт по недвижимости — о том, что нас ждет

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что со времени последнего периода бума индикатор чувства уверенности потребителей, составляемый Эстонским институтом конъюнктуры, был позитивным лишь один раз в 2011 и 2017 году. “Говоря коротко, это означает, что в течение следующих 12 месяцев потребители прогнозируют улучшение своего уровня жизни. За положительными эмоциями стоит, вероятно, пенсионная реформа, которая позволит десяткам тысяч людей отправиться за покупками или воспользоваться пенсионными деньгами для уплаты первого взноса по жилищному кредиту”, — пояснил Сооман.

“Курьёзным этот факт является именно по той причине, что в это же время со всего мира все чаще поступают тревожные предостережения. Помимо накаляющейся обстановки на финансовых рынках серьезную обеспокоенность экономистов вызывают как международные торговые войны, так и серьезно сдерживающая товарообмен вспышка вируса в Китае, влияние которой на экономику в настоящий момент пока еще невозможно оценить в полной мере”, — констатировал Сооман. “Но мы надеемся, что наш народ прав, и жизнь все-таки станет лучше”, — добавил он.

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