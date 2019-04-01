Утренняя йога как бонус для жителей Пирита: в парковой зоне построят роскошный жилой район

В ходе строительства планируется воздвигнуть 4 многоквартирных дома, в которых будет в общей сложности 200 квартир. “Самые маленькие квартиры будут двухкомнатными, их площадь будет составлять 43 м2, а цена — 130 000 евро. Самые большие квартиры будут 6-комнатными, их площадь будет составлять 125 м2, а цена — 750 000 евро. Из таких квартир будет открываться красивый вид на море”, — рассказала заместитель старейшины района Пирита Калле Йыкс. — “На самом деле планируется преобразовать весь парк Лиллепи. Парк будет огорожен забором, и право заходить в него будут иметь жители резиденции Лиллепи”.

Строительные работы планируется начать в июле текущего года. Реализация проекта будет завершена к 2021 году. Одновременно будет начато как строительство зданий, так и преобразование ландшафта и озеленение. Стоимость застройки составит 5,8 миллиона.

По словам Павловой, защитникам природы беспокоиться не о чем. “Часть парка мы сохраним, чтобы жители могли наслаждаться зеленью. К тому же, уже ведутся переговоры с преподавателем йоги, который в подходящую погоду проводил бы по утрам уроки йоги для жителей этих домов”.

Прежде районная управа не работала как коммерческое предприятие, однако все меняется. “Нам нужно мыслить более широко и нестандартно! Сейчас мы также обсуждаем введение платы за пользование пляжем Пирита — первые 15 минут бесплатно, а затем два евро в час. Эти деньги мы могли бы направлять на развитие пляжа Пирита и тем самым повышать качество услуги”, — сказала Калле Йыкс.

“Если обычно такие строительные работы проводят частные предприятия, то данный проект от начала до конца реализует управа района Пирита. Этот проект дает возможность увеличить резервный фонд и в полтора раза повысить заработные платы работников районной управы”, — сказала заместитель старейшины района Калле Йыкс.

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