Уже скоро: водный центр Kalev SPA готов открыться в ближайшие дни

Директор центра Тыну Танвелл сообщил, что процесс оформления документов продолжается и, если разрешение будет выдано до пятницы, то центр откроет двери 29 марта.

Ремонт 50-метрового бассейна Kalev Spa затянулся из-за того, что арочный потолок находился в худшем состоянии, чем предполагалось. Кроме реновации водного центра, были расширены гостиница и ресторан, добавились аттракционы, зоны отдыха, бани и джакузи в здании и на террасе.

Стоимость ремонта вместо первоначально запланированных 5 млн евро выросла до 11 млн.

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