26.03.2019, 07:20

Уже скоро: водный центр Kalev SPA готов открыться в ближайшие дни


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Уже скоро: водный центр Kalev SPA готов открыться в ближайшие дни
Фото: Таави Сепп

Столичный водный центр Kalev Spa после многолетнего ремонта готов открыться в ближайшую пятницу, если к этому времени удастся получить разрешение на эксплуатацию объекта, передает rus.err со ссылкой на ERR.

Директор центра Тыну Танвелл сообщил, что процесс оформления документов продолжается и, если разрешение будет выдано до пятницы, то центр откроет двери 29 марта.

Ремонт 50-метрового бассейна Kalev Spa затянулся из-за того, что арочный потолок находился в худшем состоянии, чем предполагалось. Кроме реновации водного центра, были расширены гостиница и ресторан, добавились аттракционы, зоны отдыха, бани и джакузи в здании и на террасе.

Стоимость ремонта вместо первоначально запланированных 5 млн евро выросла до 11 млн.

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