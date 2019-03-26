Столичный водный центр Kalev Spa после многолетнего ремонта готов открыться в ближайшую пятницу, если к этому времени удастся получить разрешение на эксплуатацию объекта, передает rus.err со ссылкой на ERR.
Уже скоро: водный центр Kalev SPA готов открыться в ближайшие дни
Директор центра Тыну Танвелл сообщил, что процесс оформления документов продолжается и, если разрешение будет выдано до пятницы, то центр откроет двери 29 марта.
Ремонт 50-метрового бассейна Kalev Spa затянулся из-за того, что арочный потолок находился в худшем состоянии, чем предполагалось. Кроме реновации водного центра, были расширены гостиница и ресторан, добавились аттракционы, зоны отдыха, бани и джакузи в здании и на террасе.
Стоимость ремонта вместо первоначально запланированных 5 млн евро выросла до 11 млн.
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