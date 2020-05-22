В апреле в Ида-Вирумаа и Нарве поставлен рекорд по продажам дачных участков. Объем рынка сравнялся с Харьюмаа

В апреле в Нарве было продано 12 дач и их средняя цена составила всего лишь 208 €/м2. При этом в апреле самая дорогая из этих двенадцати дач стоила 16 000 евро.
В Харьюмаа дачи стоят примерно в 4 раза дороже, чем в Ида-Вирумаа. Так, например, в 2019 году средняя цена дачи в Харьюмаа составляла 1243 €/м2, а в 2020 году за период январь-апрель она поднялась до 1357 €/м2. А самая дорогая дача, которая была продана за этот период, стоила 173 000 евро. В 2019 году самая дорогая дача была продана за 400 000 евро.
Интересно еще, что квадратный метр жилых домов в Харьюмаа стоит совсем чуть-чуть дороже, чем квадратный метр дачи. Например, средняя цена в секторе жилых домов в январе-апреле 2020 составила 1472 €/м2, а дач 1357 €/м2. Правда, в апреле эти цифры довольно существенно снизились до 1107 €/м2 и 1012 €/м2 соответственно. Численно же количество сделок с жилыми домами примерно в 2 раза больше, чем количество сделок с дачами.
В Ида-Вирумаа эта картина полностью противоположная. Рынок домов, в целом, очень малоактивен, в среднем в месяц продается от 5 до 13 домов во всем уезде, и в отдельные месяцы количество сделок с дачами в 3-4 раза превышает количество сделок с жилыми домами. Цена квадратного метра дома, естественно, выше примерно на 30-40%.
А на закуску интересный факт из жизни и предпочтений жителей Тартумаа. Дач покупается там мало, примерно 3 дачи в месяц (за весь 2019 год всего 38 дач). А вот цена квадратного метра дачи в Тартумаа ВЫШЕ, чем цена квадратного метра жилого дома (или хутора). В 2019 году жилые дома продавались по 895 €/м2 (их было продано за год 331), а дачи продавались по 1194 €/м2 (продано 38). Рискну сделать вывод, что для тартусцев дача — это не просто грядки-баня-шашлыки, а предмет роскошной жизни, признак достатка и благополучия.
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