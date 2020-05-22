В апреле в Ида-Вирумаа и Нарве поставлен рекорд по продажам дачных участков. Объем рынка сравнялся с Харьюмаа

Действительно, активность в этом секторе достаточно резко возросла по сравнению с прошлым годом и первыми месяцами этого года, НО этот резкий рост произошел, главным образом, в Ида-Вирумаа. Однако, давайте начнем издалека с общей картины в дачных хозяйствах.

Вообще, в Эстонии сделки с застроенными участками, которые по данным Земельного департамента числятся как дачи, имеют место главным образом в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Это и понятно, ведь это регионы, где очень много городских жителей, а именно у них есть запрос на то, чтобы выбираться из своих городских квартир на природу. Обычно лидерство по количеству сделок с дачами держит все-таки Харьюмаа, где совершается примерно 45-50% от всех дачных сделок Эстонии. На Ида-Вирумаа традиционно приходится около 25%. Например, за весь 2019 год в Харьюмаа было заключено 393 сделки, а в Ида-Вирумаа 176. Всего же в Эстонии за весь 2019 год было продано 818 дач. Если разделить это количество на 12 месяцев, то получается, что в Харьюмаа в месяц в среднем совершалось 33 сделки, в Ида-Вирумаа — 15, а во всей Эстонии в среднем примерно 68 сделок в месяц.

А вот в апреле 2020 года, в самый разгар карантина, когда количество сделок во всех секторах рынка недвижимости по Эстонии стремительно снижалось, количество сделок с дачами в Ида-Вирумаа выросло и сравнялось с этим же показателем по Харьюмаа. Эта цифра составила по 26 сделок в каждом из уездов, и в сумме два уезда охватили 75% всего рынка Эстонии, где было зарегистрировано всего 69 сделок.

Если сравнить первые 4 месяца прошлого и текущего года, то и здесь количество сделок в Ида-Вирумаа выросло на целых 33% (46 сделок в 2019 году и 60 — в 2020).

В Харьюмаа активность рынка уменьшилась и в секторе дач, и в секторе частных домов. По сравнению с апрелем прошлого года количество сделок с домами уменьшилось на 27, а количество сделок с дачами на 8. В 2019 году в апреле было продано 67 домов и 34 дачи, а в этом году за такой же период всего лишь 40 домов и 26 дач. Хотя суммарное количество сделок в Харьюмаа за первые четыре месяца не так сильно изменилось по сравнению с прошлым годом. За период с января по апрель количество сделок с домами даже превысило показатель прошлого года: 203 сделки в 2019 и 218 сделок в 2020 году. Дач за этот же период было продано примерно в два раза меньше, чем домов: 103 в 2019 и 97 в 2020 году.