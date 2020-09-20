В августе в Таллинне были проданы две квартиры, цена которых превышала миллион евро

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман отметил, что хотя в экономической среде сложилась достаточно тревожная обстановка, деньги в мире все же еще не закончились.

“Более того, многие состоятельные люди в период всемирной пандемии стали рассуждать, что живем только один раз, поэтому не стоит бояться тратить крупные суммы также и в нестабильные времена, — пояснил он. — В августе нынешнего года в Старом городе Таллинна на улице Лай была куплена квартира класса люкс площадью более 200 м² почти за 1,2 миллиона евро. Примерно на ту же сумму в августе была совершена сделка также и на улице Р. Тобиаса, кроме того, известно о подобной сделке и в сентябре”, — добавил он.

“Для обычного человека такие сделки могут показаться чуждыми или даже вызвать раздражение, однако очень состоятельные люди опасаются наступления еще большего кризиса и испытывают серьезное беспокойство относительно скопившихся на их счетах денег. По этой причине более надежным способом они считают их вложение, образно говоря, в бетон, поскольку банковские вклады имеют государственную гарантию лишь в ограниченном размере”, — пояснил Сооман.

“С феноменом подобного рода мы сталкиваемся не только в секторе недвижимости. По той же причине длительный подъем наблюдался и на биржах, а в недавно открытом в Эстонии представительстве Ferrari за две недели продаж был выполнен годовой план. Страх в некоторой степени начал руководить жизнью, как будто завтрашний день может и не наступить”, — добавил он.