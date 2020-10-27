Исследование, проведенное под руководством профессора Института строительства и архитектуры Таллиннского технического университета Ярека Курницки, показывает, что в Эстонии в настоящее время насчитывается 14 000 многоквартирных домов, нуждающихся в реновации — все они построены до 2000 года, пишет dv.ee.
27.10.2020, 08:00
В Эстонии 14 000 многоквартирных домов нуждаются в реновации
В общей сложности в Эстонии, по словам Курницки, 22 600 многоквартирных домов такого возраста, где-то 3000 из них уже реконструированы.
“Эта цифра в 19 600 домов, нуждающихся в реновации, уменьшается ещё за счёт того, что часть из них пустует и выбыла из эксплуатации. По оценке стратегии реконструкции (составленной под руководством Курницки — ред.), в течение следующих 30 лет опустеет ещё 5300 домов, поэтому реновация нужна будет примерно 14 тысячам домов”, — уточнил профессор.
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