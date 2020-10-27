В Эстонии 14 000 многоквартирных домов нуждаются в реновации

В общей сложности в Эстонии, по словам Курницки, 22 600 многоквартирных домов такого возраста, где-то 3000 из них уже реконструированы.

“Эта цифра в 19 600 домов, нуждающихся в реновации, уменьшается ещё за счёт того, что часть из них пустует и выбыла из эксплуатации. По оценке стратегии реконструкции (составленной под руководством Курницки — ред.), в течение следующих 30 лет опустеет ещё 5300 домов, поэтому реновация нужна будет примерно 14 тысячам домов”, — уточнил профессор.

Читайте подробнее на dv.ee.

Советуем прочитать:

Цены на аренду жилья упали: “260 — это новые 360”

ТОП-5 мест, в которых жители Эстонии опасаются покупать жилье