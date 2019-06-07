В Эстонии можно купить квартиру за 50 евро

Из 39 выставляемых на аукцион квартир 22 не заселены, в остальных проживают арендаторы с преимущественным правом выкупа жилплощади. В зависимости от месторасположения и общего состояния стоимость квартир варьируется от 50 до 3000 евро. Одна из них 3-комнатная, остальные 2-комнатные.

По словам помощника мэра Кохтла-Ярве Юлле Лепасаар, квартиры попадают на аукцион преимущественно после смерти одиноких владельцев или если наследники не заинтересованы в этой недвижимости. В некоторых случаях арендаторы подобного муниципального жилья также прерывают договор об аренде и квартира оказывается на аукционе. “За год набирается примерно от 20 до 25 таких квартир. Если в течение долгого времени на тот или иной объект нет желающих, мы снижаем цену. И это приносит результат: 2-3 подобные квартиры продаются с аукциона”, — пояснила Лепасаар.

Фото: Сергей Степанов

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