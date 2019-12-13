В этом городе нет новостроек, а чтобы снять жилье, надо ждать в очереди

“Самая большая активность на рынке недвижимости в Укмерге была до кризиса, в 2004-2007 годах, когда ежегодно заключалось до 450 сделок. С приходом кризиса число сделок сократилось в три раза, достигнув всего 150 в год в период с 2009 по 2011 гг. С 2013 года рынок начал оживать — в Укмерге в год заключается 250-300 сделок, т.е. количество сделок удвоилось по сравнению с кризисным периодом, а это даже немного больше, чем в Вильнюсе, где количество сделок за те же периоды увеличилось чуть меньше, чем вдвое.

При сравнении Укмерге с похожими городами страны, нужно отметить, что оборот жилья здесь меньше. В Тельшяй населения больше всего на 5%, но сделок здесь заключается на 10-20% больше. По сравнению с Таураге, в Укмерге заключается на 10% меньше сделок (населения в Укмерге на 5% меньше, чем в Таураге)”, — пояснил аналитик.

По его словам, согласно информации о предлагаемых объектах и заключенных сделках, квартиры старой постройки в Укмерге обойдутся примерно в 400-600 евро за 1 кв. метр.

Среди новостроек преобладают одноквартирные дома, и каждый год строят около 50 таких домов. С 2002 года было построено всего несколько многоквартирных домов, последний — в 2009 году.

“Основной проблемой рынка недвижимости в Укмерге и других небольших городах является интенсивное сокращение населения, что приводит к ослаблению спроса на недвижимость, низким ценам и низкой активности девелоперов в деле запуска новых проектов. В городе по-прежнему есть промышленные компании, поэтому, вероятно, по мере их расширения или создания новых можно ожидать оживления, но решение о покупке недвижимости в качестве инвестиции в Укмерге в настоящее время было бы необоснованно”, — прокомментировал Т. С. Квайницкас.

Если есть желание снять жилье — придется ждать очереди

Управляющая офисом Capital Ukmergė брокер по недвижимости Года Мартишюте сказала, что 2018 и 2019 годы очень похожи, если смотреть с точки зрения статистики заключения сделок. Самым активным периодом в этом году в Укмерге был конец лета и начало осени.

“Самый популярный товар — квартиры до 40 тыс. евро. За этот период было продано около 30 квартир, а домов — чуть меньше, около 20.

По словам эксперта, стоимость квадратного метр в настоящее время составляет порядка 500-600 евро. Она также заметила, что, когда люди продают жилье самостоятельно, цены основываются на их ожиданиях, что не приводит к быстрым сделкам.

Мартишюте утверждает, что самые популярные квартиры — двухкомнатные. К сожалению, в Укмерге нет домой новой постройки, хотя клиенты часто интересуются.

“Работают в больших городах — Вильнюс, Каунас — и они (покупатели — DELFI) заинтересованы в недвижимости новой постройки, поскольку в столице у них нет возможности купить по более высокой цене. Поэтому выбирают более дешевое жилье, в котором потом делают капитальный ремонт.