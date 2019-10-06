В Харьюмаа дефицит частных домов и земельных участков. В чем причина?

В 2016 году в Таллинне и Харьюмаа на продажу было выставлено свыше 3 500 участков для жилой застройки и более 2 300 частных домов. На сегодняшний день на рынке продаётся всего 1 000 участков под частную застройку и менее 1 500 частных домов.

Маклер Pindi Kinnisvara по продаже земельных участков и домов Олав Леок сказал, что мы имеем дело с логическим продолжением происходившего несколько лет назад безудержного роста стоимости квартир. “В определенный момент цены на квартиры достаточно нелогично начали стремительно приближаться к ценам на частные дома, поэтому в течение последних двух лет многие из тех, кто прежде был заинтересован в покупке квартиры, в результате приобрели частный дом или земельный участок, подходящий для строительства частного жилья”, — пояснил Леок.

“На рынке действует весьма небольшое количество девелоперов, занимающихся земельными участками и частными домами, и прибыльность этого бизнеса достаточно низкая. Помимо этого, нынешние собственники домов не нуждаются в новой жилплощади, поэтому на рынке предлагается недостаточное количество новых объектов. Все это создает дефицит, который, в свою очередь, отражается на ценах. Красивый дом в пригороде, который еще 3 года назад стоил 250 000 евро, сегодня оценивается в 300 000 евро или даже больше”, — добавил Леок.

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