В Италии и Франции начались распродажи жилья

Как отмечают аналитики, несмотря на начавшиеся распродажи жилья, число заявок на покупку недвижимости за границей в марте снизилось на 25-35 процентов в зависимости от направления (в сравнении с мартом 2019-го). При этом наибольшее число запросов от потенциальных покупателей поступило именно на объекты недвижимости с дисконтом (80 процентов от общего количества), 15 процентов — на миграционные программы, 5 процентов — на сезонную аренду (в основном уединенных вилл).

“Что касается локаций, то интерес проявляют преимущественно к приобретению недвижимости в европейских странах, — констатируют эксперты. — 50 процентов запросов приходится на Италию, Францию и Испанию — страны, которые сейчас больше всего пострадали от эпидемии COVID-19. Остальные запросы распределились между другими европейскими направлениями, а именно Лондоном, Кипром и Грецией, а также странами, участвующими в миграционных программах”.

В обозримом будущем в Knight Frank не ожидают падения спроса на недвижимость за границей: аналитики указывают, что у инвесторов в настоящее время появилась физическая возможность и свободное время для отслеживания ситуации на рынке. “В сложившихся условиях они могут присмотреться к инвестиционной недвижимости и возможностям диверсификации своего портфеля, сейчас есть перспективы выхода на рынок на крайне выгодных условиях”, — подчеркивают специалисты.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!