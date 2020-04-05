В условиях пандемии коронавируса c начала марта 2020-го увеличилось число зарубежных вилл и апартаментов, выставленных на продажу с дисконтом до 30 процентов. Больше всего таких объектов во Франции и Италии, говорится в материалах консалтинговой компании Knight Frank, поступивших в редакцию “Ленты.ру”.
В Италии и Франции начались распродажи жилья
Как отмечают аналитики, несмотря на начавшиеся распродажи жилья, число заявок на покупку недвижимости за границей в марте снизилось на 25-35 процентов в зависимости от направления (в сравнении с мартом 2019-го). При этом наибольшее число запросов от потенциальных покупателей поступило именно на объекты недвижимости с дисконтом (80 процентов от общего количества), 15 процентов — на миграционные программы, 5 процентов — на сезонную аренду (в основном уединенных вилл).
“Что касается локаций, то интерес проявляют преимущественно к приобретению недвижимости в европейских странах, — констатируют эксперты. — 50 процентов запросов приходится на Италию, Францию и Испанию — страны, которые сейчас больше всего пострадали от эпидемии COVID-19. Остальные запросы распределились между другими европейскими направлениями, а именно Лондоном, Кипром и Грецией, а также странами, участвующими в миграционных программах”.
В обозримом будущем в Knight Frank не ожидают падения спроса на недвижимость за границей: аналитики указывают, что у инвесторов в настоящее время появилась физическая возможность и свободное время для отслеживания ситуации на рынке. “В сложившихся условиях они могут присмотреться к инвестиционной недвижимости и возможностям диверсификации своего портфеля, сейчас есть перспективы выхода на рынок на крайне выгодных условиях”, — подчеркивают специалисты.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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