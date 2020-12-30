В Ласнамяэ открылась новая улица. Там строится уникальный жилой район

На новую улицу, построенную компанией 1Partner Arendus, которая здесь же занимается строительством жилого района под названием “Дома у маяка”, можно попасть с улицы Паэ.

По словам руководителя 1Partner Arendus Эркки Ээремаа, до сих пор вся эта территория была огорожена, а теперь впервые открылся доступ к верхнему таллиннскому маяку и расположенным рядом с ним постройкам с захватывающей историей. “На сам маяк в настоящий момент вы попасть не сможете, но не исключено, что в будущем такие экскурсии будут проводиться”, — сказал Ээремаа.

Рядом с верхним маяком расположены пять охраняемых как памятники старины зданий, которые 1Partner Arendus перестраивает в индивидуальные и двухквартирные дома. Будут отреставрированы домик сторожа маяка, прачечная, дом моториста, генераторная, холодный погреб и ещё одно здание, построенное позже.

По словам Эркки Ээремаа, в Таллинне нет другого подобного жилого района и три из пяти реконструируемых в нём исторических зданий уже проданы. Кроме того, на участке площадью 10 000 квадратных метров будут построены пять небольших жилых домов на шесть квартир. “Мы очень внимательно и бережно относимся к охраняемым памятникам старины, живописному участку и расположенному в центре него маяку, который работает и по сей день. Мы хотим, чтобы в результате получилась гармоничная и уютная среда, а не просто застроенная площадь”, — заверил Ээремаа.

Верхний таллиннский маяк находится в районе Маяка. Он был построен в 1835 году, изначально в виде башни с деревянным каркасом. Каменная башня маяка, который работает до сих пор, была построена в 1896 году. Маяк высотой 40 метров находится на высоте 40 метров над уровнем моря. Архитектор жилого района, получившего название “Дома у маяка”, — Пеэтер Пере.

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